Les gasolines trenquen la tendència a la baixa i s’encareixen durant el mes de maig fins als 1,61 i 1,67 euros per litre

Els preus dels carburants han mostrat una evolució desigual durant el mes de maig. Mentre les gasolines han registrat increments respecte a l’abril, els diferents tipus de gasoil han experimentat descensos. La gasolina sense plom de 95 octans s’ha situat en 1,610 euros per litre, un 1,4% més que el mes anterior. La mateixa variació ha registrat la gasolina sense plom de 98 octans, que ha assolit un preu mitjà d’1,670 euros per litre.
En canvi, el gasoil de locomoció ha baixat un 2,9% fins a 1,682 euros per litre, la mateixa reducció que el gasoil de locomoció millorat, que s’ha situat en 1,713 euros. Pel que fa als combustibles destinats a calefacció, el gasoil a domicili ha disminuït un 1,2% fins a 1,362 euros, mentre que el gasoil de calefacció botiga ha retrocedit un 0,7% i ha quedat en 1,313 euros.
La mitjana dels darrers dotze mesos mostra augments dels gasoils, mentre les gasolines acumulen una lleugera baixada del 0,8%
La comparativa amb el maig del 2025 mostra, però, un increment generalitzat dels preus. El gasoil de calefacció botiga és el que més ha augmentat, amb una pujada del 50,9%, seguit del gasoil de calefacció a domicili, amb un 48,1%. També han crescut el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat, un 43% i un 41,5%, respectivament. Pel que fa a les gasolines, la de 95 octans és un 24,1% més cara que fa un any, mentre que la de 98 octans ha augmentat un 23,1%.
En l’acumulat dels cinc primers mesos del 2026, tots els carburants mantenen variacions positives respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen els increments del gasoil de calefacció botiga (+21,9%) i del gasoil de calefacció domicili (+20,5%), així com els del gasoil de locomoció (+16,6%) i el gasoil de locomoció millorat (+16%). Les gasolines presenten augments més moderats, del 6,2% en el cas de la de 95 octans i del 5,9% en la de 98 octans.