Temporers d'estiu

París reconeix que la quota “ha estat insuficient” i que “hi ha una necessitat de mà d’obra” que cal revalorar

L'ocupació hotelera del mes de juliol estarà al voltant del 65%, una xifra que sense el Cirque du Soleil "hagués estat més baixa"

“Està clar que la quota [de temporers d’estiu] ha estat insuficient, el fet que s’acabi a mitjan juliol posa en relleu que hi ha una manca de treballadors per cobrir unes necessitats estructurals”. Aquestes han estat paraules del president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi París, al programa ‘Obert per vacances’ d’RTVA, lamentant que, si bé els establiments han pogut obrir, a alguns els manca encara cobrir vacants. “El que queda clar és que hi ha una necessitat de mà d’obra. Llavors, hem de veure de quina manera podem fer arribar aquest missatge clar i transparent a l’administració perquè l’entengui i ens ajudi”, ha afegit.

Des del Govern, però, ja s’ha descartat ampliar la quota, i una de les possibles solucions al respecte a banda de la contractació amb quota general, envers la qual París ha reconegut que “no és tan fàcil”, podrien ser les hores extra. En aquest sentit, el president de l’UHA ha comentat que és una mesura que pot beneficiar per dos costats. Per un, “que aquells que venen a fer temporada puguin recollir una mica més de diners”, i per l’altre, “perquè puguem tenir una necessitat una mica inferior de més mà d’obra”. Amb tot plegat, ha fet una crida a una revaloració conjunta perquè a l’inici de “l’exercici polític de cara la tardor” es pugui posar sobre la taula les conclusions “que tenim i les que hem vist de noves”.

També ha comentat no saber si a la totalitat dels treballadors de temporada que han vingut se’ls ha facilitat habitatge, però “a la gran majoria sí”. De fet, ha assenyalat que l’evolució en aquest aspecte en els darrers cinc anys “ha sigut molt gran”. Demanat pel salari, París ha exposat que la mitjana del sector de l’hostaleria en els darrers 12 mesos, segons Estadística, està al voltant dels 1.650 euros, una xifra que en els últims dos anys “ha evolucionat amb percentatges de dos dígits”.

Ocupació hotelera

Quant a l’ocupació, el mandatari de l’UHA ha proferit que el juliol assolirà el percentatge de l’any passat, al voltant del 65%. Ara bé, ha destacat que la dada sense el Cirque du Soleil “hagués estat més baixa”. De cara a l’agost, “no hi ha cap efecte que ens faci dir que no serà un mes habitual com els de sempre”, ha dit, fent èmfasi que les reserves es caracteritzen per ser d’última hora. Demanat per l’estada mitjana, París ha explicat que depèn de l’establiment, però que és d’aproximadament tres nits.