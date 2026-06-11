Espot reivindica l’obertura econòmica d’Andorra com una aposta de futur: “El que ha faltat és que acabi de quallar”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que l’obertura econòmica continua sent una aposta estratègica per al futur d’Andorra, malgrat reconèixer que aquest procés també ha tingut efectes adversos, especialment en àmbits com l’habitatge. Ho ha fet durant la seva intervenció a la 37a Trobada Empresarial al Pirineu, en què ha reivindicat que l’obertura havia de permetre reduir la dependència del comerç, el turisme i el sector financer, tot afavorint l’aparició de noves activitats econòmiques: «El que ha faltat és que això acabi de quallar».
«La prosperitat, si la volem consolidar i compatibilitzar amb els recursos que tenim i amb un creixement moderat, passa també per aquesta obertura», ha afegit el mandatari, qui ha vinculat aquesta estratègia a les oportunitats que, segons el seu parer, ha de generar l’Acord amb la Unió Europea. A més, i en l’àmbit de l’habitatge, Espot també ha etzibat que «aquells que responsabilitzen exclusivament la crisi a l’obertura es fan trampes al solitari», tot defensant que es tracta d’una problemàtica «multifuncional» i reclamant una anàlisi més profunda.
«La prosperitat, si la volem consolidar i compatibilitzar amb els recursos que tenim i amb un creixement moderat, passa també per aquesta obertura» – Xavier Espot
En aquest sentit, el cap de Govern ha alertat contra les lectures simplistes sobre qüestions com el creixement econòmic o demogràfic, tot i que sense voler citar directament cap actor polític. «El que cal és reconèixer la realitat i veure què es pot fer per atacar aquests problemes», ha manifestat. Un objectiu que, per a Espot, passa per una estratègia de futur en què la inversió en innovació representi el 7% del PIB en el termini d’una dècada, considerant aquest àmbit una de les claus per consolidar un model econòmic «més resilient i competitiu».
Més enllà, però, de les qüestions estrictament econòmiques, el mandatari ha reivindicat la necessitat que Andorra mantingui una mirada de llarg termini i continuï exercint un paper actiu en l’escena internacional. «Lluny d’abdicar, hem de poder fer sentir la nostra veu», ha afirmat, tot destacant que «el Pirineu no es pot entendre sense el Principat d’Andorra». «Nosaltres volem ser un actor imprescindible d’aquest canvi, d’aquesta diversificació que necessiten les nostres economies de muntanya», ha apuntalat el dirigent governamental.
«Nosaltres volem ser un actor imprescindible d’aquest canvi, d’aquesta diversificació que necessiten les nostres economies de muntanya» – Xavier Espot
Cal destacar que la intervenció d’Espot ha tingut lloc durant la jornada inaugural d’una trobada que enguany reuneix més de 900 participants i que estrena un nou format amb una major obertura a entitats i empresaris de diversos territoris. La presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, ha defensat que el tema escollit per a aquesta edició arriba en un moment especialment rellevant. «Hem de decidir», ha afirmat, referint-se als canvis que afecten la manera de produir, captar talent o incorporar tecnologies com la intel·ligència artificial.
Per la seva banda, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha aprofitat la inauguració per reivindicar el paper de les administracions públiques com a facilitadores de l’activitat econòmica: «L’administració ha de simplificar i facilitar, no posar més traves», ha remarcat. Finalment, l’exalt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i president del CIDOB, Josep Borrell, qui ha apuntat que la UE afronta actualment importants dificultats de credibilitat i competitivitat, ha esmentat que «la gent no ens creu perquè veuen el que fem o el que no fem», en referència a la resposta europea davant conflictes com el de Gaza.