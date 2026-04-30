Les inversions en cartera lideren el compte financer del Principat amb 172,4 milions en un trimestre positiu

La balança de pagaments indica que el Principat té una capacitat de finançament de 237,06 milions d’euros al tercer trimestre del 2025. Si es detalla aquest resultat, s’observa que el compte corrent de la balança de pagaments representa 238,49 milions d’euros durant aquest període. Del total del compte corrent, la partida de ‘Béns i Serveis’ concentra el 112,1%, amb un saldo positiu de 267,40 milions d’euros. La renda primària té un pes del 7,7% en negatiu, amb un saldo de 18,33 milions d’euros negatius, mentre que la renda secundària registra un descens del 4,4%.
Degut a la importància del compte de béns i serveis, s’identifica clarament que el Principat és exportador de serveis, amb 689,21 milions d’euros, i importador de béns, amb un saldo negatiu de 421,81 milions d’euros. Per arribar a la capacitat de finançament de 237,06 milions d’euros, cal sumar el compte corrent i el compte de capital, que presenta un saldo negatiu d’1,44 milions d’euros al tercer trimestre del 2025.
Pel que fa al compte financer, aquest se situa en 175,17 milions d’euros durant el període. La inversió directa registra 20,14 milions d’euros, fet que indica que el país manté actius envers la resta del món. Les inversions en cartera arriben als 172,40 milions d’euros, mentre que les altres inversions presenten una disminució fins als 3,27 milions d’euros negatius. Finalment, els derivats financers registren un saldo negatiu de 14,11 milions d’euros.