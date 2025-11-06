Finances defensa la transparència del sistema i apunta que 4.000 societats no han presentat l’impost en dos exercicis

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha informat aquest dijous que 4.000 societats no han complert amb la seva obligació de presentar l’Impost de Societats (IS) durant dos anys consecutius. Segons ha precisat, es tracta d’una xifra acumulada des de l’entrada en vigor de l’impost i no d’un volum de casos detectats recentment. “Aquestes 4.000 empreses és l’acumulat que hi ha des de que existeix l’impost de societats”, ha precisat Lladós exemplificant en què “si hi ha alguna empresa que no va pagar l’IS del 2019 i el 2020, es troben en aquesta xifra”, ha incidit el titular de la cartera de Finances.
“D’aquestes 4.000 pot ser que hagin creat una societat i després no l’hagin acabat fent operativa; pot ser que durant un temps operessin i després deixessin d’operar sense donar-se de baixa del registre de societats” – Ramon Lladós
Així doncs, el ministre ha explicat que Tributs comparteix periòdicament aquesta informació amb el Registre de Societats, el qual depèn del Ministeri d’Economia, “per tal que sigui conscient de la situació i actuï en conseqüència”. En aquest sentit, ha remarcat que els equips de Tributs fan una tasca constant de revisió i control, no només sobre les empreses que no declaren, sinó també sobre aquelles que “declaren molt i després deixen de declarar”.
Lladós ha detallat que no totes les empreses incloses en aquest còmput són actives. “D’aquestes 4.000 pot ser que hagin creat una societat i després no l’hagin acabat fent operativa; pot ser que durant un temps operessin i després deixessin d’operar sense donar-se de baixa del registre de societats”, ha indicat. Tot i així, ha assegurat que “evidentment, des de Tributs ho mirem per si s’han de posar sancions”.
“El model actual és el mateix que apliquen altres països, on les plusvàlues tributen a través de l’IRPF com a guanys individuals” – Ramon Lladós
En la mateixa compareixença, el ministre ha respost també a les crítiques de la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, sobre una suposada “opacitat” en la declaració de les plusvàlues. Lladós ha defensat que “el model actual és el mateix que apliquen altres països, on les plusvàlues tributen a través de l’IRPF com a guanys individuals”, i ha assegurat que “no hi ha cap opacitat perquè aquestes dades es poden desglossar”. Finalment, ha reconegut que l’administració tributària “ha de ser més eficient” i ha admès que “no és acceptable que hi hagi persones que hagin d’esperar un any per rebre el retorn d’un impost”.