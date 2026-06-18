Marsol assegura que la inversió estrangera ha caigut un 20%, tot i que demana temps per avaluar l’impacte

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha assegurat que les dades preliminars del 2026 apunten a una disminució del 20% en les sol·licituds d’inversió estrangera respecte al mateix període de l’any anterior. Tot i això, ha defensat que encara és aviat per determinar l’efectivitat de les mesures adoptades pel Govern per contenir aquest fenomen, ja que moltes d’elles es van començar a implementar entre el 2024 i el 2025.
La qüestió ha centrat un intercanvi al Consell General entre Marsol i el conseller general del PS, Pere Baró, qui ha qüestionat l’eficàcia de les polítiques impulsades per l’Executiu davant unes xifres que considera preocupants. A més, el socialdemòcrata ha posat sobre la taula les dades del 2025, any en què la inversió estrangera immobiliària va augmentar un 55,5% respecte de l’exercici anterior. Segons ha exposat, l’import total va arribar als 514,3 milions d’euros, un 36,5% més que el 2024.
«La inversió estrangera de l’any 2025 representa el 12% del PIB», ha remarcat, tot afegint que «gairebé cada 13 euros de 100 que genera l’economia andorrana equivalen al valor de les inversions estrangeres realitzades». Així, ha destacat que la inversió inicial vinculada a l’àmbit patrimonial va créixer un 525,9% respecte al 2024, fins a superar els 641 milions d’euros. A més, ha assenyalat que el 65% de la inversió estrangera correspon a aquest àmbit, fet que, al seu entendre, evidencia una forta presència de capital amb finalitats patrimonials i especulatives.
«La inversió estrangera immobiliària ha augmentat un 55,5% respecte a l’any anterior i ha arribat als 514,3 milions d’euros en un sol any» – Pere Baró
Davant aquestes afirmacions, Marsol ha rebutjat la interpretació de Baró i ha defensat que les dades del 2025 no permeten extreure conclusions definitives sobre l’efecte de les mesures adoptades. «És una errada dir que les accions no han funcionat amb dades del 2025», ha afirmat. La ministra ha recordat que el 2023 es va aplicar una moratòria, que el 2024 es va crear l’impost sobre la inversió estrangera i que posteriorment es van introduir altres canvis normatius que encara es trobaven en fase d’implementació.
«Jo no he dit que les dades del 2025 no siguin importants, he dit que no es poden comparar. Es fa difícil», ha insistit, tot detallant que de les 683 sol·licituds de persones físiques registrades el 2025, 222 corresponien a residents de menys de tres anys, una circumstància que, segons ha indicat, cal tenir en compte a l’hora d’analitzar les dades. «Creiem que les mesures que s’han adoptat necessiten un temps per poder-se mesurar», ha afirmat Marsol, tot afegint que els canvis incorporats tenen períodes transitoris que condicionen la lectura de les estadístiques.
En resposta a la petició de conèixer les dades més recents, Marsol ha revelat que els primers indicadors del 2026 apunten a una reducció de l’activitat. «Si comparem el gener, febrer, març, abril i maig del 2026 amb el mateix període anterior, hi ha hagut una disminució de les sol·licituds d’inversió estrangera d’un 20%», ha explicat, afegint aquestes xifres «donen indicis que les mesures estan funcionant». Baró, però, ha replicat que «esperar és el que portem fent» i ha advertit que Govern podria estar arribant tard a l’hora d’activar mesures davant la pressió que, segons considera, continua exercint la inversió estrangera sobre el mercat immobiliari andorrà.