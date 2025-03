Marsol anuncia un creixement del PIB del 3,4% i aposta per més col·laboració publicoprivada

Jornada de l'Empresa Familiar Andorrana

En el marc de les Jornades de la Concessió Publicoprivada organitzades per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) aquest matí a l’Anyós Park, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat que el Producte Interior Brut (PIB) avançat del 2024 ha crescut un 3,4% respecte a l’any anterior.

“Ja tenim el PIB avançat de l’any 2024 i realment és molt positiu”, ha declarat Marsol. “Ens posiciona als PIBs més alts de la zona euro. Això és important. Això demostra que l’economia d’Andorra va molt bé”.

Marsol ha aprofitat aquest “bon moment econòmic” per reivindicar la necessitat de reforçar la col·laboració publicoprivada. “Nosaltres avui tornarem a insistir en la qüestió de què és important aquesta col·laboració pública o privada”, ha afirmat. “En moments com aquests de bonança econòmica, crec que és un bon moment perquè les empreses privades i el sector públic anem tots a la una i anem preparant el futur d’Andorra”.

En aquest sentit, la ministra ha anunciat que ben aviat es llançarà un concurs per impulsar projectes d’habitatge a través de fórmules de col·laboració amb el sector privat. “A nivell d’habitatge, nosaltres també traurem ben aviat un concurs per veure si podem aconseguir aquesta col·laboració pública o privada amb projectes d’habitatge”, ha indicat.

Marsol també ha exposat projectes concrets que podrien beneficiar-se d’aquesta fórmula. Ha posat com a exemple el projecte de transformació de l’antiga fàbrica de tabacs Catsa en un parc tecnològic, i el qual podria situar-se prop de la Universitat d’Andorra. “Pot ser un pol important per a la innovació”, ha dit, tot destacant la importància de la relació amb les universitats. A més, ha avançat la possible existència d’un projecte conjunt amb La Massana, tot i no ha volgut donar-ne més detalls per ara.

Durant la seva intervenció, Marsol ha subratllat que les col·laboracions entre el sector públic i privat poden anar molt més enllà de les concessions d’obra. “També hi pot haver públic privat perquè fa la gestió, perquè fa projectes d’innovació”, ha expressat. “Avui veurem que el públic privat no només s’entén amb el que moltes vegades pensem que són concessions d’obres”.

També hi ha intervingut Mònica Reig, directora associada del Centre de Governació Pública (EsadeGov) i Teaching Fellow del Departament de Societat, Política i Sostenibilitat d’ESADE. Reig ha posat en relleu que entre un 11 i un 20% del PIB dels països es dedica a la concertació publicoprivada. Ha destacat la necessitat que la ciutadania entengui la seva importància: “Molt important que la ciutadania vegi la importància d’aquestes concertacions”. I ha advertit: “La concertació publicoprivada s’acaba quan es privatitza. Privatitzar un servei públic treu la cartera i deixa de garantir el servei”.