Ubicació estratègica

L’antiga fàbrica de tabac Catsa acollirà un parc tecnològic amb una inversió d’uns quatre milions d’euros

La corporació laurediana adquirirà conjuntament amb Govern l’edifici, cedint-ne el seu ús a aquest per un període de 30 anys

El Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria han arribat a un acord per adquirir conjuntament l’antiga fàbrica de tabac Catsa, amb l’objectiu que l’edifici aculli un futur parc tecnològic. L’immoble, inclòs des de l’octubre passat al catàleg de patrimoni cultural a protegir, es considera una ubicació estratègica per aquest projecte, especialment per la seva proximitat amb la Universitat d’Andorra. El cost estimat de l’operació serà d’uns quatre milions d’euros, que seran sufragats a parts iguals pel Govern i la corporació comunal, la qual cedirà també el seu ús per un període de 30 anys.

Segons ha explicat en declaracions a RTVA la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el Govern aposta per la creació d’aquest parc tecnològic com a “eina de dinamització econòmica”. La ministra ha destacat que aquests tipus d’instal·lacions “requereixen poca intervenció estructural, ja que s’adapten als espais preexistents”. En aquest sentit, ha fet referència a exemples internacionals, com ara antics hangers de tren a París o una antiga fàbrica de tabac a Màlaga, que han estat reconvertits en centres tecnològics. Tanmateix, encara cal completar el procés d’escriptura de la compra, la definició del projecte i les obres d’adaptació abans que l’edifici pugui ser operatiu com a parc tecnològic.

Cal recordar que l’antiga fàbrica Catsa forma part del catàleg comunal de patrimoni cultural des de l’octubre passat, després que el Comú de Sant Julià de Lòria aprovés per unanimitat la seva incorporació juntament amb altres dues antigues fàbriques de tabac: Cal Rafeló i Cal Reig. Va ser llavors quan el cònsol major, Cerni Cairat, va defensar la protecció d’aquests immobles pels seus valors històrics, patrimonials i arquitectònics, assegurant que, en el futur, podrien beneficiar-se d’avantatges fiscals per a la seva rehabilitació: “El projecte de Catsa es preveu un projecte d’interès general”, va apuntalar Cairat.