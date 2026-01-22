Lladós anuncia un superàvit de 60 milions el 2025 i defensa un pressupost que “afronta els reptes actuals del país”

La sessió del Consell General d’aquest dijous ha arrencat amb la intervenció inicial del ministre de Finances, Ramon Lladós, en el marc de l’examen i votació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2026. El titular de la cartera ha presentat uns comptes que, segons ha afirmat, “afronten els reptes actuals del país, principalment l’habitatge i la recuperació del poder adquisitiu”, alhora que “intensifiquen la despesa en pilars fonamentals com la salut, la seguretat i l’educació” i preveuen “una inversió rècord en infraestructures de futur”.
En la seva exposició, Lladós ha situat el pressupost en un context macroeconòmic que ha qualificat de favorable. Segons les dades estadístiques, el PIB s’estima que se situï a finals del 2026 entorn dels 4.000 milions d’euros, amb un creixement real previst del 2,8%. En aquest sentit, ha recordat que el pressupost del 2025 es va elaborar amb una previsió de creixement de l’1,9% i ha destacat que “l’economia està creixent més del que es va estimar i per sobre de la majoria dels països europeus”. Pel que fa a l’evolució dels preus i els salaris, el ministre ha assenyalat que l’índex de preus al consum del 2025 s’ha situat en el 2,7%, mentre que “el salari mínim es va incrementar el doble de la inflació” i el salari medià un 5,3%.
“[Els comptes] afronten els reptes actuals del país, principalment l’habitatge i la recuperació del poder adquisitiu” – Ramon Lladós
Un dels punts destacats ha estat la previsió de tancament de l’exercici 2025. Lladós ha explicat que, tot i haver-se pressupostat inicialment un dèficit de 35 milions d’euros després d’executar totes les inversions previstes, especialment en habitatge i infraestructures, “es preveu tancar l’any amb un superàvit de 60 milions d’euros”. Segons ha detallat, aquest resultat s’ha produït perquè “els ingressos s’han comportat millor del que s’esperava”, tot i que “si alguna cosa se’ns pot retreure és haver estat massa prudents”. A més, ha defensat que “la prudència en finances públiques no és una virtut gaire corrent” i ha recordat que “la gran majoria de països acaben liquidant els comptes públics amb dèficits significativament pitjors que els pressupostats”.
Pel que fa als ingressos, el ministre ha indicat que per al 2026 “preveiem una xifra de 710 milions d’euros”, un increment del 12% respecte al pressupost de l’any anterior. D’aquests, 366 milions provenen d’impostos indirectes, “només un 2% més que el 2025”, degut fonamentalment a l’evolució dels ingressos del tabac. Els impostos directes aportaran 256 milions d’euros, dels quals 160 corresponen a l’impost de societats (un 59% més) i 83 milions a l’impost sobre la renda de les persones físiques (un 8% més). En aquest punt, Lladós ha volgut subratllar que “no ens hem tornat exageradament optimistes ni jo m’he begut l’enteniment a l’hora d’elaborar aquest pressupost”, tot remarcant que les previsions “són prudents” i només un 5% superiors al tancament previst del 2025, “tal com cal fer donades les incerteses geopolítiques mundials que tots coneixem”.
“No ens hem tornat exageradament optimistes ni jo m’he begut l’enteniment a l’hora d’elaborar aquest pressupost”- Ramon Lladós
El ministre ha destacat també el canvi en l’estructura dels ingressos de l’Estat, amb un major pes dels impostos directes i una menor dependència dels ingressos provinents del tabac. Segons ha afirmat, “aquest canvi reforça la fortalesa de les finances públiques”, ja que “diversifica les fonts d’ingressos i les fa més resilients davant crisis futures”. Pel costat de la despesa, el pressupost del 2026 preveu “unes despeses totals de 750 milions d’euros”, també amb un increment del 12%. Aquesta xifra es desglossa en 596 milions d’euros de despesa corrent, 81 milions d’euros d’inversió directa del Govern, 51 milions en transferències de capital a comuns i altres organismes, i 17 milions d’euros en despeses financeres.
Entre les prioritats, Lladós ha situat l’habitatge, amb una dotació de “més de 16 milions d’euros” per al 2026, que se suma a les inversions realitzades en exercicis anteriors fins a assolir “més de 85 milions d’euros entre el 2023 i el 2026”. Així i tot, ha reconegut que “això no és suficient” i ha anunciat una partida addicional de 4,8 milions d’euros per “mitigar la pujada dels preus del lloguer per a les famílies que més ho necessiten”. Altrament, també ha destacat la sanitat com el principal pilar pressupostari, amb el ministeri que concentra el 22% del total del pressupost.
“No són conseqüència d’una voluntat assistencialista del govern de torn, sinó drets adquirits pels treballadors a través dels seus esforços i aportacions” – Ramon Lladós
En l’àmbit social, el ministre ha indicat que el pressupost d’Afers Socials s’incrementa un 7% i ha defensat les mesures de suport a la gent gran, sovint qualificades d’assistencialistes. “Permetin-me que desmenteixi algunes afirmacions que diuen que Andorra és un Estat assistencialista”, ha afirmat, tot assegurant que “Andorra és un Estat de dret” i que serveis com la sanitat o les pensions “no són conseqüència d’una voluntat assistencialista del govern de torn, sinó drets adquirits pels treballadors a través dels seus esforços i aportacions”. En aquest sentit, ha recordat que el 2024, dels més de 327 milions invertits en sanitat i pensions, “pràcticament el 80% es van finançar amb cotitzacions d’empreses i treballadors a la Seguretat Social”.