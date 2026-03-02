Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • En l’àmbit dels països veïns, la dada provisional d’Espanya es fixa en el 2,3%, percentatge que es mantindria estable en relació amb el gener si es valida. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Indicador avançat del febrer 2026

L’IPC avançat del febrer puja fins al 3,1% i repunta cinc dècimes respecte al mes de gener per l’encariment dels aliments

La variació mensual seria del 0,5% amb augments en transport i béns diversos, mentre Espanya es mantindria en el 2,3% i França pujaria fins a l’1%

La variació interanual estimada de l’índex de preus al consum (IPC) corresponent al febrer del 2026 se situa en el 3,1%, d’acord amb les dades provisionals fetes públiques pel departament d’Estadística. En cas de confirmar-se, aquesta xifra representaria un increment de cinc dècimes en comparació amb el registre del gener, que va ser del 2,6%. Segons apunten, l’increment s’explica principalment perl’encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques, així com pels béns i serveis diversos i el grup de vestit i calçat. En menor mesura, també hi contribueixen les comunicacions i el transport.

L’IPC avançat repunta cinc dècimes al febrer, amb una variació mensual positiva del 0,5% respecte al gener

Pel que fa a la variació mensual avançada, l’índex experimenta una pujada del 0,5% respecte al mes anterior. En aquest cas, els augments més destacats es concentren en el transport i en els béns i serveis diversos. En l’àmbit dels països veïns, la dada provisional d’Espanya es fixa en el 2,3%, percentatge que es mantindria estable en relació amb el gener si es valida. A França, la taxa avançada és de l’1%, set dècimes per sobre del registre del mes anterior en cas que es confirmi.

Les pensions de fins a 1.525,33 euros s’incrementen un 5,4% des d’aquest dimecres amb efectes retroactius

