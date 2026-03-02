L’IPC avançat del febrer puja fins al 3,1% i repunta cinc dècimes respecte al mes de gener per l’encariment dels aliments

La variació interanual estimada de l’índex de preus al consum (IPC) corresponent al febrer del 2026 se situa en el 3,1%, d’acord amb les dades provisionals fetes públiques pel departament d’Estadística. En cas de confirmar-se, aquesta xifra representaria un increment de cinc dècimes en comparació amb el registre del gener, que va ser del 2,6%. Segons apunten, l’increment s’explica principalment perl’encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques, així com pels béns i serveis diversos i el grup de vestit i calçat. En menor mesura, també hi contribueixen les comunicacions i el transport.
L’IPC avançat repunta cinc dècimes al febrer, amb una variació mensual positiva del 0,5% respecte al gener
Pel que fa a la variació mensual avançada, l’índex experimenta una pujada del 0,5% respecte al mes anterior. En aquest cas, els augments més destacats es concentren en el transport i en els béns i serveis diversos. En l’àmbit dels països veïns, la dada provisional d’Espanya es fixa en el 2,3%, percentatge que es mantindria estable en relació amb el gener si es valida. A França, la taxa avançada és de l’1%, set dècimes per sobre del registre del mes anterior en cas que es confirmi.