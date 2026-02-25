Les pensions de fins a 1.525,33 euros s’incrementen un 5,4% des d’aquest dimecres amb efectes retroactius

Els beneficiaris de les pensions i dels complements no contributius rebran a partir d’aquest dimecres l’increment fixat en el pressupost del 2026, amb efectes retroactius des de l’1 de gener. Segons el calendari de pagaments de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), les transferències es duen a terme el dia 25 de cada mes, amb l’excepció d’octubre i desembre, quan s’avancen al dia 23 i 18, respectivament, un calendari que enguany incorpora ja l’actualització corresponent als primers dos mesos de l’exercici.
L’augment s’aplica en funció de l’import de la pensió (o de la suma de pensions) una vegada deduïdes les cotitzacions, i estableix diferents trams d’actualització. Així, les pensions inferiors o iguals a 1.525,33 euros s’incrementen un 5,4%; en el cas de les pensions superiors a 1.525,33 euros i inferiors o iguals a 3.050,66 euros, l’augment és del 2,7%, mentre que les superiors a 3.050,66 euros i inferiors o iguals a 4.575,99 euros s’actualitzen en un 0,68%. Cal remarcar, però, que les pensions que superen els 4.575,99 euros no experimenten cap increment.
Des de la parapública es recorda que l’import del salari mínim interprofessional establert per a l’any 2026 és de 1.525,33 euros, i que la variació percentual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del 2026 és del 2,7%, paràmetres que formen part del marc de referència de l’actualització aprovada per a aquest exercici.