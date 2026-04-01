L’IPC avançat s’enfila fins al 4,1% al març per l’encariment del transport i dels costos energètics i de l’habitatge

L’índex de preus al consum (IPC) podria situar-se en el 4,1% durant el mes de març, segons les dades provisionals fetes públiques pel departament d’Estadística. Aquesta estimació, encara pendent de confirmació definitiva, suposaria un increment d’un punt percentual en comparació amb el registre del febrer, el qual es va tancar en el 3,1%.
L’organisme assenyala que aquest repunt respon, sobretot, a l’encariment en àmbits com el transport i les despeses vinculades a l’habitatge, incloent-hi subministraments com l’aigua, el gas o l’electricitat. Aquests components han tingut un pes determinant en l’evolució dels preus durant el darrer mes.
La variació mensual arriba al 2,1%, amb especial incidència del transport i del vestit, segons les dades avançades
En termes mensuals, l’indicador anticipat reflecteix una pujada del 2,1%. En aquest cas, els increments més rellevants es concentren també en el transport, així com en el sector del vestit i el calçat, els quals experimenten una evolució a l’alça.
Pel que fa al context internacional, els països de l’entorn mostren una tendència similar. A Espanya, la taxa avançada del març se situa en el 3,3%, una xifra que, si es confirma, també implicaria un augment d’un punt respecte al mes anterior. A França, per la seva banda, la previsió és de l’1,7%, amb una progressió de vuit dècimes en relació amb el febrer.