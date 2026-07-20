Les vendes de les grans superfícies creixen un 4,8% impulsades per l’augment dels productes no alimentaris

L’índex general de vendes de les grans superfícies experimenta un creixement del 4,8% durant el mes de maig en comparació al mateix mes de l’any anterior. Tanmateix, si es compara amb el mes anterior, sense tenir en compte factors estacionals ni els efectes de calendari, el creixement és del 0,3%. Pel que fa a l’índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, una vegada eliminat l’efecte dels preus, creix un 1,3% respecte al darrer mes de l’any anterior. Pel que fa als productes alimentaris, aquests experimenten una davallada de l’1,3% en comparació amb el mes de l’any passat mentre que, per altra banda, l’índex relatiu a la categoria resta de productes augmenta un 7,8% respecte al mateix període.
L’ocupació a les grans superfícies augmenta un 5,2% respecte a l’any anterior tot i que la diferència entre el mes de maig i abril d’aquest any és una lleugera caiguda del 0,1%. Les dones continuen sent majoria representant el 65,5% d’aquesta mentre que els homes es limiten a representar un tímid 34,5%, unes xifres que s’han mantingut estables durant tot l’any. Addicionalment, si es comparen aquestes dades amb les de l’any passat destaca que la proporció d’homes ha caigut un 10% mentre que la de dones ha augmentat un 6,2%. Finalment, respecte a les jornades laborals dels treballadors de les grans superfícies el 91,3% té una jornada a temps complet mentre que tan sols el 8,3% treballa a jornada parcial.