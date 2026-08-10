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Sergi Gil Bosch
  • Economia
Estadística

Les importacions de béns augmenten un 1,7% durant el juliol i assoleixen un valor total de 201,5 milions d’euros

En sentit contrari, les exportacions han sumat 1,60 milions d’euros durant el mateix mes, una xifra que representa una caiguda del 9,6%

Durant el mes de juliol, les importacions de béns han experimentat un increment fins a situar-se en els 201,5 milions d’euros, una xifra que representa un augment de l’1,7% en comparació amb el mes de juliol de l’any anterior. Addicionalment, la variació percentual de les importacions també s’ha mantingut en terreny positiu, concretament en l’1,1%. En sentit contrari, les exportacions han sumat uns 1,60 milions d’euros durant el mes de juliol, una dada que suposa una caiguda del 9,6% respecte al mateix període de 2025.

Pel que fa a l’evolució acumulada dels últims 12 mesos, les importacions han tingut un valor de 2.045,23 milions d’euros, fet que representa una variació positiva del 6,6% respecte a l’acumulat del període anterior. Alhora, les importacions en valor han registrat un augment del 7,2% respecte al mateix període. En canvi, durant el mateix interval, les exportacions han tingut un valor de 200,34 milions d’euros, amb un augment del 5,8% respecte al període anterior.

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