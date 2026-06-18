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  • Secció d'alimentació d'un comerç. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Indicadors econòmics

Els carburants sostenen el creixement del comerç al detall, el qual registra un increment del 2,2% el mes d’abril

Les vendes d’alimentació baixen un 2,1% i les de la resta de productes un 5,8%, mentre l’ocupació al sector continua retrocedint fins a assolir un 1,7%

L’Índex de Vendes del Comerç al Detall ha registrat a l’abril un increment interanual del 2,2%, una evolució positiva sostinguda principalment pel comportament del segment dels carburants, que ha experimentat un augment del 22,8% respecte al mateix període de l’any passat. Segons les dades publicades per Estadística, l’evolució no ha estat homogènia entre els diferents grups d’activitat. Mentre els carburants han impulsat el resultat global, l’alimentació ha registrat una caiguda del 2,1% i la categoria de resta de productes ha disminuït un 5,8% en comparació amb l’abril del 2025.

En termes mensuals, però, el comportament del comerç ha estat menys favorable. Respecte al març, l’índex general de vendes al detall ha retrocedit un 8,5% en dades originals, sense tenir en compte els efectes estacionals ni de calendari. Si s’analitza l’activitat a preus constants, és a dir, eliminant l’impacte de la inflació, l’índex general ha crescut un 1,1% en taxa interanual. En aquest cas, les vendes d’alimentació han disminuït un 5,2%, les de la resta de productes han retrocedit un 9% i les de carburants han caigut un 5,7%. Aquesta diferència respecte a les dades a preus corrents s’explica per l’efecte dels preus sobre l’activitat comercial.

Les vendes de carburants augmenten un 22,8% respecte a l’abril del 2025 i sostenen el resultat global

La comparativa mensual a preus constants també reflecteix una evolució negativa. En relació amb el març, l’índex general ha baixat un 8,9%, amb descensos especialment destacats en el grup dels carburants, que ha retrocedit un 19,2%, i en la resta de productes, amb una disminució del 12%. Pel que fa a l’ocupació, el sector del comerç al detall ha continuat mostrant signes de retrocés. L’índex d’ocupació ha registrat una disminució interanual de l’1,7% i una caiguda del 2,1% respecte al mes anterior.

Les dones continuen representant la major part de les persones ocupades en el sector, amb un 59,7% del total, mentre que els homes concentren el 40,3% restant. Tot i això, la presència femenina als establiments comercials ha disminuït un 2,2% en termes interanuals. En canvi, l’ocupació masculina ha experimentat un increment del 3,4% durant el mateix període.

Estadística revisa a l’alça les previsions econòmiques i eleva fins al 2,6% el creixement del PIB real per al 2026

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