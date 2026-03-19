Les dones consoliden la presència al comerç mentre les grans superfícies incrementen vendes un 3,8%

El teixit comercial de les grans superfícies manté una clara presència femenina, que continua guanyant pes respecte als homes. Al gener del 2026, el 63,4% de les persones ocupades en aquests establiments són dones, davant del 36,6% d’homes, una distribució que es manté estable però amb una evolució divergent: l’ocupació femenina creix un 5,2% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, mentre que la masculina disminueix un 7,9%.
En paral·lel, les grans superfícies registren un augment del 3,8% en l’índex general de vendes respecte al gener del 2025. Aquest creixement es veu impulsat sobretot per la categoria de la resta de productes, que puja un 6,2%, mentre que l’alimentació presenta un increment més moderat de l’1,7%.
Si s’analitzen les dades a preus constants, eliminant l’efecte de la inflació, les vendes també mostren una evolució positiva, amb un augment global de l’1,4%. En aquest cas, la categoria d’alimentació es manté pràcticament estable amb una lleugera caiguda del 0,1%, mentre que la resta de productes creix un 4,1%, confirmant-se com el principal motor de l’activitat comercial.
Pel que fa a l’ocupació, l’índex registra un lleuger increment interanual del 0,1%, tot i que disminueix un 2,8% respecte al desembre del 2025. Quant a la jornada laboral, la gran majoria dels treballadors, un 91,1%, té contractes a temps complet, mentre que el 8,9% treballa a temps parcial.
En canvi, en termes intermensuals, l’índex general de vendes experimenta una forta caiguda del 32,2% respecte al mes anterior, una variació condicionada per factors estacionals i de calendari propis del període analitzat.
El comerç al detall retrocedeix, llastat pels carburants
L’Índex de Vendes del Comerç al Detall (IVCD) ha registrat al gener del 2026 una caiguda interanual del 4,4%. El descens ve marcat principalment pel comportament dels carburants, que retrocedeixen un 12,4% a causa de la moderació del preu del petroli en els darrers mesos.
També l’alimentació presenta una evolució negativa, amb una disminució del 5,8%, mentre que la resta de productes és l’única categoria que creix, amb un augment de l’1,1%. En comparació amb el mes de desembre, l’índex general del comerç al detall baixa un 5%, en unes dades que no tenen en compte els efectes estacionals ni de calendari.