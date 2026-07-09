Les importacions milloren al maig en un 8,6% respecte al juny anterior fregant actualment els 176 milions d’euros

Les importacions durant el passat mes de maig han sumat un valor de 175,73 milions d’euros. Una xifra, val a dir, que suposa una variació percentual positiva del 8,6% respecte al juny de l’any anterior. En aquest sentit, destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups ‘Transport’ amb un 23,3%, ‘Energia’ amb un 36,3% i ‘Farmàcia-perfumeria’ amb 14,7%. En canvi, destaca una variació percentual negativa en el grup ‘Diversos’, amb el 18,1%.
D’aquesta forma, els primers sis mesos de l’any 2026, el total d’importacions és de 978,59 milions d’euros, amb una variació percentual del 4,7% respecte al mateix període de l’any anterior. En aquest cas, els grups amb més variació positiva són: ‘Transport’ (11%), ‘Construcció’ (29%), ‘Joieria’ (32%) i ‘Diversos’ (10,8%). Per contra, les partides amb una variació negativa més destacada són ‘Electrònica’ (-6,3%) i ‘Begudes i tabac’ (-7%).
Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions han tingut un valor de 2.041,78 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 8,1% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.888,90 milions d’euros. Sense el capítol ‘Energia’, les importacions augmenten un 8,9% en comparació a l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i variació absoluta més elevada les partides ‘Transport’ (13,1%), ‘Construcció’ (26,1%), ‘Diversos’ (15%), ‘Joieria’ (21,6%) i ‘Industrial’ (7%). Per contra, presenta una variació negativa més destacada la partida ‘Energia’ (-2,2%).
Les exportacions sumen 16,98 milions d’euros, però amb una variació percentual negativa del 7,3% respecte al període anterior
En un altre ordre, les exportacions durant el mes de juny han sumat 16,98 milions d’euros, però amb una variació percentual negativa del 7,3% respecte al període anterior. La partida exportada amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta més destacada és ‘Transport’ amb un 59,8%. Per contra, la partida amb una variació negativa més destacada és ‘Joieria’ amb un 60,4%.
D’igual forma, els sis primers mesos de l’any 2026, el total d’exportacions és de 99,84 milions d’euros, amb una variació percentual del 5,2% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaquen amb valors positius les partides de ‘Transport’ (20,2%) i ‘Joieria’ (40,1%). En canvi, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és ‘Diversos’ (-36,4%).
Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les exportacions tenen un valor de 202,12 milions d’euros, amb una variació percentual del 7,3% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Així mateix, les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són ‘Transport’ amb un 18,1%, ‘Electrònica’ amb un 9,4% i ‘Joieria’ amb un 14,6%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són ‘Diversos’ amb un 18,3% i ‘Vestit i calçat’ amb un 4,7%.
Per acabar, i quant a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a la baixa, tot i que amb valors positius, en els darrers dos mesos, situant-se en un 0,2% en aquest mes de juny. Per la seva banda, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència també a la baixa, tot i que amb valor positiu, en el darrer mes, situant-se en un 0,9% per aquest mateix període.