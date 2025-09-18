Les vendes dels productes alimentaris a les grans superfícies es dispara gairebé un 15% durant aquest mes de juliol

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall s’ha disparat en un 5,9% durant el juliol d’enguany, respecte al juliol del 2024. Així ho ha fet públic el Departament d’Estadística, en què també s’ha vist que la venda dels productes alimentaris ha augmentat en un 14,9%, mentre que la de la resta de productes no alimentaris ha caigut en un 3,7%. En les variacions intermensuals, l’índex general al mes de juliol del 2025 ha augmentat en un 13,8% respecte al mes anterior.
Si es mira l’índex de vendes a preus constants, eliminant l’efecte dels preus, les dades continuen sent positives. Entrant al detall, en termes generals, s‘ha crescut en un 3,8% durant el juliol del 2025, respecte al mateix mes de l’any anterior. Per categories, l’alimentació també augmenta en un 12,4% i, com ha passat en el comerç al detall, la resta de productes decau en un 5,6%. Cal destacar que la magnitud dels índexs respecte de la mesura a preus corrents disminueix per l’efecte negatiu dels preus.
Finalment, l’ocupació de les grans superfícies del comerç al detall ha experimentat un decreixement de l’1,6% durant el juliol d’enguany respecte al juliol del 2024, però creix en un 3,1% respecte al maig del 2025. De tot el personal empleat, el 60,5% són dones, un percentatge que disminueix en un 2,4% el juliol del 2025, mentre que el 39,5% són homes i han augmentat en un 3,8%. El 89,2% disposa de contractes a jornada completa. El percentatge restant, del 10,8%, gaudeix d’una jornada laboral a temps parcial. Pel que fa a les variacions interanuals, la jornada completa ha disminuït en un 4% i la parcial ha augmentat en un 51,9%.