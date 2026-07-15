Les benzineres del país mantenen una afluència normal de clients tot i la baixada dels preus dels carburants

Ja s’ha aplicat la rebaixa temporal dels preus dels hidrocarburants que permetrà a la ciutadania, fins al 30 de setembre, poder omplir els seus dipòsits a preus més assequibles, 15 cèntims per litre de gasolina i 10 cèntims per litre de gasoil. Tot i això, algunes benzineres asseguren que no han notat encara cap canvi en el nombre de clients i que de moment es mantenen igual que abans.
Sigui com sigui, celebren la rebaixa dels preus dels carburants i no són pocs els que ja s’han apropat a les seves benzineres per confirmar que, efectivament, s’han reduït en veure els panells actualitzats amb el gasoil a 1,401 euros el litre i la benzina de 95 octans ara a 1,387 euros el litre tal com afirma una gasolinera d’Andorra la Vella: «Molta gent s’ha apropat per preguntar-nos si havien baixat els preus de la benzina o no».
En alguns casos afirmen que els matins, normalment, són fluixos i que esperen notar els efectes de la reducció dels preus de cara a la tarda, moment en què preveuen més clients, com és el cas d’una estació de servei a Canillo: «La veritat és que no hem vist gaire canvi aquest matí, però esperem que a la tarda, que és quan la gent surt de treballar, pugi tot una mica més». Altres, com una segona benzinera d’Andorra la Vella, celebren la baixada de preus i es mostren optimistes. «El nombre de clients encara és normal, però esperem que vingui més gent i que els preus es puguin mantenir baixos durant més temps», afirmen.
Cal recordar que aquesta baixada temporal dels preus dels carburants arriba després que s’aprovés, per unanimitat ahir al Consell General, una mesura que s’aplica per recuperar la competitivitat de preus respecte als països veïns i per alleugerir l’efecte que causa la pujada al poder adquisitiu de la ciutadania. Val a dir que aquesta reducció del preu l’assumeixen de manera conjunta l’Executiu i les empreses importadores i distribuïdores de carburants. Per la seva banda, Govern retornarà l’impost especial sobre els hidrocarburs comercialitzats durant el temps que duri la mesura, mentre que les distribuïdores aplicaran un descompte addicional sobre el preu de venda al públic.