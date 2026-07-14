La rebaixa temporal dels carburants rep el suport unànime entre crítiques per la «manca d’anticipació» de l’Executiu

El Consell General ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei de mesures temporals per fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs. Una iniciativa que, tal com ja va esmenar, permetrà aplicar, a partir d’aquest dimecres, una rebaixa de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el gasoil. La iniciativa, la qual tindrà vigència fins al 30 de setembre i suposarà un impacte estimat d’1,7 milions d’euros, ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris, tot i les crítiques de l’oposició per la demora en la seva aplicació.
En aquest sentit, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que la llei té un caràcter «temporal» i busca «baixar el preu dels hidrocarburants» després que la crisi a l’Orient Mitjà alterés el diferencial fiscal amb Espanya i fes perdre competitivitat a Andorra. «Reaccionar sense analitzar pot costar car per a tots», ha advertit, recordant que «tres de cada quatre litres es venen a visitants» i que, per tant, «cal ser rigorosos al moment d’aplicar rebaixes fiscals». A més, Lladós ha volgut destacar també que la iniciativa és fruit «de la unió entre Govern i sector privat», un fet que també ha posat en valor la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ha celebrat «l’esforç del ministre i de les empreses implicades».
«Fa tres mesos la resposta del Govern va ser que no calien mesures extraordinàries i que no calia respondre davant totes les crisis» – Pere Baró
Tanmateix, el conseller socialdemòcrata Pere Baró ha retret a l’Executiu haver canviat de criteri respecte al debat celebrat el passat 9 d’abril. «Fa tres mesos la resposta del Govern va ser que no calien mesures extraordinàries i que no calia respondre davant totes les crisis. Ara, tres mesos després, el Govern aplica mesures extraordinàries», ha recordat, tot qüestionant-se: «Per què fa tres mesos aquestes mesures no eren útils i ara sí que ho són?». Així, i segons ha apuntat el socialdemòcrata, el projecte evidencia «un Govern que no planifica, no anticipa i espera que les coses esclatin», motiu pel qual, tot i anunciar el vot favorable, ha reclamat «una mica d’autocrítica». «Aquest projecte de llei és la història de rectificar tard», ha etzibat.
Des de Concòrdia, el president del grup, Cerni Escalé, també ha expressat dubtes sobre el calendari de la iniciativa, malgrat donar-hi suport. «Celebrem aquesta decisió», ha afirmat, tot preguntant-se «per què aquestes mesures s’apliquen ara i no abans». En aquesta línia, ha apuntat que el tancament de l’estret d’Ormuz podia fer preveure un nou encariment dels carburants i ha plantejat si l’Executiu ha esperat expressament a la temporada d’estiu. Pel que fa a la majoria, Jordi Jordana ha defensat que la rebaixa contribuirà tant a «millorar el poder adquisitiu» als ciutadans com a «retornar la competitivitat» al sector davant les mesures adoptades pels països veïns.
«Hem anat mirant com anaven les vendes i, si no es veuen afectades, no cal fer gaire cosa des del punt de vista de la recaptació» – Ramon Lladós
En el torn de rèplica, Lladós ha negat qualsevol contradicció respecte a les declaracions efectuades a l’abril. «Regalar diners és molt fàcil; administrar-los no ho és», ha replicat a Baró, defensant que el Govern ha esperat a comprovar l’evolució de les vendes abans d’intervenir. Així, ha afegit que «hem anat mirant com anaven les vendes i, si no es veuen afectades, no cal fer gaire cosa des del punt de vista de la recaptació. Sí que, des del punt de vista de la competitivitat comercial, cal fer certes coses», reivindicant, doncs, que a diferència d’altres països, Andorra ha optat per un model en què «es fa un esforç compartit» entre l’Administració i el sector privat.