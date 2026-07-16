Les autoritzacions de residència i treball s’enfilen a les 43.265, mentre que les de treball fronterer arriben a 1.972

Les autoritzacions en vigor a 31 de març són 60.942, fet que equival a una variació anual positiva del 2,2%, de les quals 55.642 són autoritzacions prorrogables, un 2,8% més de les que hi havia el 31 de març del 2025. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 43.265, i les de residència són 10.306, el que representa una variació anual positiva del 2,5% i del 3,7%, respectivament. Així mateix, les autoritzacions per treball fronterer són 1.972, és a dir, 82 més que al mateix període anterior (4,3% més).
Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 4.980 (2,2% menys) i les de treball temporal per a empreses estrangeres són 191, amb una variació negativa del 24,8%. Durant el període gener – març, el nombre de baixes del país se situa en 252, un 6,3% més respecte del mateix període anterior.
Dades del primer trimestre
D’altra banda, durant el primer trimestre de l’any s’han acordat un total de 1.608 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa del 12,2% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han autoritzat 1.019, un 21% menys que al mateix període anterior. De permisos de residència i treball, se n’acorden 575, equivalent a una variació anual negativa del 30,7%. En aquest sentit, els permisos de residència suposen 362 autoritzacions, un 2,4% menys respecte al mateix període anterior. S’han acordat 77 permisos per treballadors fronterers, un 16,7% més que al mateix període anterior.
Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 470 i augmenten un 16,6% respecte al mateix període anterior. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres són 82, disminueixen un 26,1%, i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (30 autoritzacions) tenen una variació positiva del 15,4% respecte del mateix període anterior. També s’han atorgat set autoritzacions de treballador fronterer temporal.