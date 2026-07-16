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El Periòdic d'Andorra
Estadística

Les autoritzacions de residència i treball s’enfilen a les 43.265, mentre que les de treball fronterer arriben a 1.972

Durant el primer trimestre de l'any s'han acordat un total de 1.608 autoritzacions inicials, la qual cosa representa una variació negativa del 12,2%

Les autoritzacions en vigor a 31 de març són 60.942, fet que equival a una variació anual positiva del 2,2%, de les quals 55.642 són autoritzacions prorrogables, un 2,8% més de les que hi havia el 31 de març del 2025. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 43.265, i les de residència són 10.306, el que representa una variació anual positiva del 2,5% i del 3,7%, respectivament. Així mateix, les autoritzacions per treball fronterer són 1.972, és a dir, 82 més que al mateix període anterior (4,3% més).

Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 4.980 (2,2% menys) i les de treball temporal per a empreses estrangeres són 191, amb una variació negativa del 24,8%. Durant el període gener – març, el nombre de baixes del país se situa en 252, un 6,3% més respecte del mateix període anterior.

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Dades del primer trimestre

D’altra banda, durant el primer trimestre de l’any s’han acordat un total de 1.608 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa del 12,2% respecte al mateix període anterior.

Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han autoritzat 1.019, un 21% menys que al mateix període anterior. De permisos de residència i treball, se n’acorden 575, equivalent a una variació anual negativa del 30,7%. En aquest sentit, els permisos de residència suposen 362 autoritzacions, un 2,4% menys respecte al mateix període anterior. S’han acordat 77 permisos per treballadors fronterers, un 16,7% més que al mateix període anterior.

Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 470 i augmenten un 16,6% respecte al mateix període anterior. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres són 82, disminueixen un 26,1%, i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (30 autoritzacions) tenen una variació positiva del 15,4% respecte del mateix període anterior. També s’han atorgat set autoritzacions de treballador fronterer temporal.

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