La Cambra de Comerç alerta que la bretxa digital és un dels aspectes que frenen l’activitat empresarial andorrana

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra considera que la digitalització administrativa continua sent una de les principals qüestions pendents per agilitzar els tràmits empresarials. L’entitat ha assegurat que els avenços tecnològics registrats durant els darrers anys no han estat suficients per reduir les dificultats burocràtiques que afronten les empreses.
El president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha afirmat que tota la implementació digital “ha estat molt feixuga”, especialment per la necessitat d’adaptar noves programacions i pels terminis de contractació dins de l’Administració. A més, ha apuntat que els canvis polítics i tècnics produïts durant els últims anys han contribuït a alentir el desenvolupament dels projectes.
Mas ha explicat que alguns procediments documentals ja s’han agilitzat per via electrònica, però ha remarcat que encara falta avançar en la simplificació de la gestió interna dels departaments i en la coordinació amb els comuns per evitar duplicitats de documentació. Segons ha dit, els diferents canvis d’empreses de programació també han afectat el ritme de desplegament de les eines digitals.
Per altra banda, la directora de la Cambra, Sol Rossell, ha defensat que la coordinació entre administracions és “una peça fonamental” per millorar el funcionament dels tràmits. Rossell ha assegurat que encara existeixen “duplicitats d’informació” entre organismes públics i ha insistit que la transformació administrativa no pot limitar-se únicament a digitalitzar processos.
“Simplificar els tràmits, que no només sigui digitalitzar, sinó que el procediment sigui més simple i més intuïtiu”, ha afirmat Rossell. També ha destacat que prop de vuit de cada deu empreses han valorat positivament el salt digital fet fins ara, tot i que ha considerat que encara falta avançar en la simplificació dels procediments.
L’informe de la Cambra també ha posat el focus en la càrrega burocràtica que assumeixen les empreses del país. Segons l’estudi, les societats andorranes han destinat una mitjana de 19,7 hores mensuals a gestions administratives i compliment normatiu, l’equivalent a unes “sis setmanes de feina anuals”.
Rossell ha recordat que “el 86% del teixit empresarial està format per empreses d’entre un i cinc treballadors” i ha advertit que l’increment de les exigències administratives afecta especialment els negocis més petits. Tot i això, ha indicat que les empreses grans suporten una càrrega burocràtica superior, encara que disposen de més recursos per gestionar-la. L’estudi ha conclòs que les prioritats de les empreses passen per simplificar tràmits, reduir requisits administratius i millorar la coordinació institucional per evitar duplicitats i retards en els processos.