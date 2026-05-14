La tensió a l’Orient Mitjà marcarà un creixement econòmic més moderat durant el segon semestre del 2026

“Les previsions econòmiques han empitjorat i s’ha obert un període d’inestabilitat i incertesa arran de l’inici de la guerra de l’Iran i del tancament de l’estret d’Ormuz”. Amb aquestes paraules, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep Maria Mas, ha advertit sobre l’impacte que el context geopolític podria tenir sobre l’economia andorrana durant el 2026.
Tot i aquest escenari, la Cambra ha mantingut una previsió de creixement positiva per al pròxim exercici, encara que més moderada que la registrada el 2025. Segons l’entitat, Andorra acumula cinc anys consecutius d’expansió econòmica amb un ritme superior al de les economies de l’entorn i de la mitjana de la Unió Europea.
Mas ha assegurat que aquesta evolució s’ha sustentat en la diversificació sectorial, la fortalesa del mercat laboral, el dinamisme de la demanda interna i l’impuls del turisme i del creixement demogràfic. També ha destacat que l’increment de l’activitat durant el 2025 ha contribuït a millorar els ingressos empresarials i a recuperar part de la capacitat d’inversió de les empreses.
Les enquestes empresarials elaborades per la Cambra abans de l’esclat del conflicte amb l’Iran reflectien unes perspectives optimistes per a la primera meitat del 2026, especialment per als sectors de la construcció i dels serveis. Amb tot, la guerra i el tancament de l’estret d’Ormuz han alterat el context econòmic internacional i han incrementat la preocupació per possibles efectes sobre la inflació, els tipus d’interès i el consum.
El president de la Cambra ha apuntat que el principal focus d’incertesa serà la persistència de les tensions inflacionàries i l’impacte que això “podria tenir sobre el poder adquisitiu de les famílies”. També ha advertit del risc associat a una eventual pujada dels tipus d’interès, en un context amb l’euríbor per sobre del 2,7%.
Malgrat això, Mas ha considerat que Andorra es troba “en una posició relativament favorable” per fer front al nou escenari internacional. Segons ha explicat, la solidesa dels resultats empresarials i el comportament de la demanda interna permetran sostenir un creixement robust, encara que inferior al de l’any passat.
La Cambra també ha apuntat que Espanya podria ser una de les economies europees menys exposades als efectes directes del conflicte gràcies a la seva menor dependència energètica i al pes del sector turístic. En aquest sentit, Mas ha assenyalat que el desplaçament de visitants cap a destinacions considerades més segures podria acabar afavorint Andorra durant el 2026.
La construcció modera el creixement
La construcció ha continuat sent el sector amb més pes dins del PIB andorrà i ha tornat a liderar el creixement econòmic, tot i que la Cambra ja detecta una moderació progressiva de l’activitat. Mas ha explicat que moltes de les promocions actuals corresponen a projectes aprovats fa anys i ha assegurat que el mateix sector preveu una evolució menys intensa. “No creixerà tant com ha estat creixent fins ara”, ha afirmat.
El president de la Cambra també ha indicat que aquesta tendència descendent “ja s’està notant de manera progressiva”, encara que la construcció continua mantenint-se com el principal motor econòmic del país.
En paral·lel, Mas ha advertit que la manca de mà d’obra continuarà pressionant els salaris a l’alça i acabarà tenint incidència sobre l’IPC. Segons ha explicat, la competència entre empreses per captar treballadors està provocant increments salarials continus que repercutiran en els costos empresarials.