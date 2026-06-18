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El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Ritme a l'alça

L’economia andorrana consolida el seu creixement amb un augment del 3,3% durant el primer trimestre del 2026

El PIB del Principat continua avançant per sobre dels principals països de l’entorn europeu, amb taxes superiors a les d’Espanya o França

L’economia andorrana ha mantingut el ritme de creixement durant el primer trimestre del 2026 i ha registrat un augment real del producte interior brut (PIB) del 3,3% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Segons les dades publicades aquest dijous, l’activitat econòmica del Principat continua mostrant una evolució positiva i consolida una tendència expansiva amb taxes de creixement progressivament més estables. En comparació amb el quart trimestre del 2025, el PIB ha avançat un 0,7% en termes intertrimestrals, mentre que el creixement nominal de l’economia s’ha situat en el 6,3% durant els tres primers mesos de l’any.

L’informe assenyala que l’expansió econòmica ha estat generalitzada entre els diferents sectors productius, els quals han registrat taxes de creixement positives durant el període analitzat. Aquesta evolució permet mantenir la dinàmica de creixement que l’economia andorrana ha mostrat durant els darrers exercicis. Les dades també situen Andorra per sobre de les principals economies de l’entorn europeu. En concret, el creixement real del PIB andorrà, del 3,3%, supera el registrat a Espanya, el qual ha augmentat un 2,7%, així com el de França, amb un 0,9%, i el del conjunt de la Unió Europea, el qual ha avançat un 0,7% durant el mateix període.

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