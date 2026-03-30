L’augment de compravendes d’habitatge eleva els ingressos i deixa un superàvit d’1,8 milions al Comú de la Massana

El Comú de la Massana ha tancat l’exercici del 2025 amb un superàvit d’1.894.274 euros – unes xifres que inclouen el resultat pressupostari el superàvit de gestió xifrat en 3.828.378 euros-, en un any marcat per l’increment notable de la recaptació vinculada a la compra i venda d’habitatges. El pressupost, aprovat amb l’abstenció de la minoria, ascendia a 24.240.450 euros, amb una modificació pressupostària de 6.074.300 euros.
Del total, s’han liquidat 21.594.525 euros (71,23%), mentre que els ingressos han arribat als 23.488.799 euros, el que representa un 77,48% dels drets liquidats. Aquest diferencial és el que ha permès tancar l’any amb resultat positiu. Una de les claus del superàvit ha estat l’augment dels impostos indirectes, especialment els vinculats a les transmissions patrimonials. Aquests han passat d’1.873.246 euros el 2024 a 3.488.255 euros el 2025, amb una diferència d’1.615.008 euros.
“No és preocupant, al contrari és satisfactori perquè vol dir que la nostra parròquia agrada” – Eva Sansa
El conseller de Finances, Agustí Garcia, ha atribuït aquest increment directament a l’activitat immobiliària: “Gairebé doblem la xifra […] És pel nivell de compra i venda de pisos i cases”. En la mateixa línia, ha recordat que es tracta d’un impost que es recapta “des d’un punt de vista estatal i des de la nostra part”.
Per la seva banda, la cònsol major, Eva Sansa, ha defensat que aquestes xifres responen també a una previsió prudent: “Nosaltres a nivell de pressupost som molt prudents […] Havíem previst 1,3 milions i al final la recaptació ha sigut de 3,5 milions”. Sansa ha afegit que aquest dinamisme immobiliari no és negatiu, sinó “satisfactori perquè vol dir que la parròquia agrada”, contextualitzant l’augment pel final d’obres iniciades anys enrere: “Hi ha unes obres que de poc a poc es van acabant […] No només és obra nova”.
“Nosaltres a nivell de pressupost som molt prudents […] Havíem previst 1,3 milions i al final la recaptació ha sigut de 3,5 milions” – Eva Sansa
Pel que fa als impostos directes, la liquidació s’ha situat en 4.799.033 euros, amb un pes del 20% sobre el total d’ingressos. Destaquen especialment l’impost sobre la propietat edificada (1.354.110 euros) i el de construcció (1.086.876 euros), als quals se sumen altres figures com el Foc i Lloc, els rendiments arrendataris o la radicació d’activitats comercials.
En l’apartat de despeses, el comú ha executat 21.594.525 euros, destacant l’increment en personal, amb la incorporació de set treballadors més. Aquesta partida s’ha elevat fins als 5.332.798 euros, en comparació amb els 4.885.587 euros del 2024. Garcia ha explicat que part d’aquest augment respon a la regularització de personal interí, mentre que Sansa ha remarcat que també s’han reforçat departaments amb nous administratius per cobrir mancances.
En detall, el comú ha destinat 4.092.241 euros a salaris i 35.053 euros a formació. Altres partides rellevants són els estudis tècnics (657.000 euros) i la recollida selectiva (622.000 euros), mentre que el transport parroquial s’ha mantingut com una de les despeses més baixes, amb 153.000 euros.
Endeutament marcat pels avals a societats
L’endeutament total se situa en 21.478.154 euros, tot i que només 2.499.967 euros corresponen directament al comú. La resta, prop de 19 milions, són avals a societats, principalment a SETAP 365. Sansa ha destacat que aquest volum “representa arribar a la meitat del límit màxim”, fixat en el 200% dels ingressos dels darrers tres anys. També ha negat que l’endeutament s’hagi disparat: “És per normativa europea […] Abans no havíem d’avalar i ara sí”. En concret, els préstecs amb aval ascendeixen a 11.812.913 euros i les pòlisses amb aval a 7.515.648 euros.
Canvis fiscals per garantir sostenibilitat
De cara al futur, i en ser preguntada pels mitjans, la mandatària comunal ha assegurat que el comú treballa en mesures per garantir la sostenibilitat financera més enllà de l’actual mandat. Entre aquestes, destaquen els canvis en la fiscalitat de l’habitatge, amb una diferenciació clara entre primera i segona residència. A més, s’han introduït modificacions en la tributació dels comerços ubicats en pisos i en el tram 3 de l’aigua, que grava més els consums elevats. “Sempre vigilant de no tocar al ciutadà de peu”, ha subratllat Sansa. Finalment, Garcia ha advertit que caldrà ajustar serveis deficitaris: “S’haurà de treballar a ajustar els costos”, ha conclòs.