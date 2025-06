Voluntat d'adaptar els imports

El Govern planteja revisar la taxa turística segons l’ocupació i preveu un increment del 50% en temporada alta

Torres confirma que la nova proposta s’està treballant amb el sector i preveu que la reforma legislativa s’aprovi a la tardor

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha confirmat aquest dilluns durant la diada de Sant Romà de Vila que el Govern treballa en una revisió de la taxa turística, amb la voluntat d’adaptar-ne els imports segons l’afluència de visitants. La proposta, que es troba en fase d’estudi i redacció, contempla un increment de fins al 50% de l’import actual durant els períodes de major ocupació.

“De forma consensuada amb el sector turístic, hi haurà aquesta possibilitat que es revisi la taxa”, ha explicat Torres, tot avançant que es vol elaborar un estudi de càrrega turística per identificar els mesos de més pressió i establir un sistema flexible de tarifes. L’objectiu és que el preu de l’impost s’ajusti a la demanda i contribueixi a gestionar de manera més eficient els fluxos turístics.

Segons l’exemple exposat pel ministre, la taxa actual per una habitació en un hotel de cinc estrelles, que és de tres euros, podria passar a ser de 4,50 euros en temporada alta. “És una proposta que està sobre la taula, pendent d’ajustaments i d’un consens definitiu amb el sector segons l’evolució turística del país”, ha puntualitzat.

Tot i l’impacte potencial per al sector hoteler, Torres ha assegurat que la proposta no ha estat rebuda ni amb especial preocupació ni amb entusiasme, i ha destacat que l’aplicació de la taxa, fins ara, no ha provocat cap davallada en l’afluència de visitants. “Cal fer-ho per llei”, ha remarcat.

La previsió del Govern és tenir el text normatiu enllestit a finals de juliol per presentar-lo als grups parlamentaris i iniciar-ne la tramitació. Paral·lelament, un equip d’ONU Turisme tornarà a visitar el país a finals de juny per treballar conjuntament sobre el contingut de la proposta.

El calendari fixat per l’Executiu apunta a l’aprovació de la nova llei a la tardor, preferentment entre els mesos d’octubre i novembre, amb la voluntat que entri en vigor abans de la propera temporada alta.