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  • El transport és el grup que més ha contribuït a l'augment de l'IPC a Andorra durant el mes d'agost. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Economia
Estadística

La inflació avançada d’Andorra s’enfila fins al 4,8% a l’agost, sis dècimes per sobre de la registrada durant el juliol

L'increment dels preus del transport i del vestit i calçat impulsa l’IPC, el qual se situa cinc dècimes per sobre d’Espanya i duplica la taxa de França

L’Índex de Preus de Consum (IPC) avançat d’Andorra s’ha situat en el 4,8% interanual durant el mes d’agost, segons les dades provisionals publicades pel departament d’Estadística. En cas de confirmar-se amb el càlcul definitiu, la xifra representaria un increment de sis dècimes respecte al 4,2% registrat durant el mes de juliol. Val a dir que aquesta evolució s’explica principalment pel comportament a l’alça dels preus dels grups de ‘Transport’ i de ‘Vestit i calçat’, els quals han contribuït a l’increment de la taxa interanual durant el vuitè mes de l’any.

Pel que fa a l’evolució mensual, la variació avançada de l’IPC durant l’agost ha estat del 0,5%, mentre que durant el mateix mes del 2025 s’havia situat en el 0%. En aquest cas, el grup que més ha contribuït a l’increment ha estat el de ‘Transport’, amb una variació mensual del 2,4%. La xifra contrasta amb la registrada l’agost de l’any passat, quan els preus d’aquest grup havien experimentat una disminució del 0,4%. A més, cal destacar que a Espanya, l’IPC avançat de l’agost és del 4,3%, set dècimes més que al juliol, mentre que a França se situa en el 2,4%, amb un increment de tres dècimes respecte al mes anterior.

L’IPC es manté en el 4,2% durant el juliol, amb l’habitatge i el vestit i calçat com els principals impulsors dels preus

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