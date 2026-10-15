La confiança d’inversors internacionals avala la solidesa de les finances públiques: «Els diners són molt porucs»

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha defensat que Andorra s’ha consolidat com un país amb credibilitat davant dels mercats internacionals, una confiança que, segons ha assegurat, es reflecteix en la bona acollida de les emissions de deute andorrà entre els inversors estrangers. Així ho ha manifestat durant la seva compareixença davant la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost del Consell General, en el marc de la presentació del projecte de pressupost per al 2027.
«Els diners són molt porucs i els inversors es miren molt bé on posen els seus», ha remarcat Lladós, qui ha defensat que l’interès dels mercats internacionals pel Principat respon a la percepció d’una economia estable i d’unes finances públiques solvents. En aquest sentit, ha assegurat que els inversors confien en Andorra perquè veuen que «el país creix, que tenim unes finances sòlides, retornem el deute fent superàvits i aquesta gent no juga amb els seus diners».
«Els diners són molt porucs i els inversors es miren molt bé on posen els seus […] el país creix, tenim unes finances sòlides, retornem el deute fent superàvits i aquesta gent no juga amb els seus diners» – Ramon Lladós
Per exemplificar aquesta confiança, el mandatari ha destacat l’acollida de les emissions andorranes en països nòrdics i ha fet referència a la Comissió Europea i al Banc Europeu d’Inversions en el marc de les relacions financeres internacionals del Principat. Ha presentat aquesta projecció exterior, així, com una mostra del reconeixement que, al seu entendre, ha aconseguit el país entre els actors financers internacionals.
El titular de Finances també ha apel·lat a les valoracions de les agències de qualificació creditícia, les quals, segons ha assenyalat, destaquen l’estabilitat política, fiscal i legal del país, així com el creixement econòmic i la gestió dels comptes públics. «Els animo a llegir [parlant als consellers presents] els informes independents de tercers, perquè ens diuen els punts bons i els punts febles, ens retraten de tot arreu», ha manifestat, a la vegada resumint els factors favorables en l'»estabilitat, creixement de l’economia i rigor en les finances públiques».
Amb tot, Lladós ha reconegut que aquestes valoracions internacionals també identifiquen reptes pendents per a l’economia nacional, especialment la necessitat d’avançar en la diversificació de l’activitat productiva i de preparar el país davant l’envelliment de la població.