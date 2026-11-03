Els ingressos de la Duana cauen un 5,2% fins al mes d’octubre, ‘arrossegats’ pel descens de la recaptació del tabac

La Duana ha recaptat 174,07 milions d’euros entre gener i octubre del 2026, un 5,2% menys que durant el mateix període de l’any passat, quan els ingressos acumulats van arribar als 183,62 milions. Així ho reflecteix el darrer informe de Finances, segons el qual només durant el mes d’octubre la recaptació ha estat de 18,26 milions d’euros, un 8,8% menys que els 20,01 milions registrats el mateix mes del 2025. El descens acumulat s’explica principalment per la davallada dels ingressos vinculats al tabac, que entre gener i octubre han estat de 62,78 milions d’euros, davant dels 73,90 milions del mateix període de l’any anterior, una reducció del 15,1%.
Pel que fa als carburants, la recaptació per les taxes d’importació de combustibles minerals ha arribat als 5,40 milions d’euros durant l’octubre, un 9,6% més que el mateix mes de l’any passat, quan es van ingressar 4,92 milions. Aquest increment dona continuïtat als resultats positius de l’agost i el setembre, mesos en què els ingressos van créixer un 6,3% i un 13,2%, respectivament. Tot i aquesta evolució favorable, la recaptació acumulada entre gener i octubre se situa en 46,06 milions d’euros, un 0,5% menys que els 46,31 milions registrats durant el mateix període del 2025.
D’altra banda, les taxes sobre altres mercaderies han augmentat un 4,1% en l’acumulat anual, fins a assolir els 58,34 milions d’euros. Durant l’octubre, aquesta categoria ha aportat 7,16 milions a les arques públiques, una xifra pràcticament estable respecte als 7,14 milions registrats un any abans, amb un increment del 0,3%. En canvi, les taxes sobre les importacions de begudes han mantingut una evolució negativa, amb una recaptació acumulada de 6,90 milions d’euros, un 6,2% menys que durant els primers deu mesos del 2025.