La Cambra reforça projectes estratègics i impulsa el lideratge femení amb noves iniciatives i més diàleg institucional

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra ha fet balanç del 2025, un exercici marcat per la consolidació dels projectes en curs i la posada en marxa de noves iniciatives per reforçar el suport al teixit empresarial en un entorn econòmic en transformació.
Entre les actuacions més rellevants destaca la creació de l’Espai Dona i Empresa, una plataforma formada per professionals amb trajectòries consolidades que té com a objectiu visibilitzar, connectar i impulsar el lideratge femení a l’àmbit empresarial mitjançant activitats, formació i aliances institucionals.
El comerç i el turisme han continuat sent sectors prioritaris per a l’entitat, amb accions orientades a analitzar l’evolució del mercat, generar espais de trobada i coordinar agents del sector per afrontar reptes com la manca de personal o l’adaptació a noves demandes.
En paral·lel, la Cambra ha intensificat el seguiment de les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea, reforçant el diàleg amb les institucions i promovent reunions sectorials per recollir inquietuds i traslladar propostes del sector privat.
La digitalització s’ha consolidat com un dels eixos principals d’actuació, amb l’organització de formacions en noves tecnologies i intel·ligència artificial, així com programes d’acompanyament per facilitar l’adaptació de les empreses a un entorn cada vegada més competitiu.
A més, s’han reforçat projectes com els mecanismes alternatius de resolució de conflictes empresarials i iniciatives d’ocupació juvenil, mentre que la formació continuada i els serveis d’assessorament han mantingut una activitat destacada durant tot l’any.
De cara als propers anys, l’entitat manté com a prioritats la innovació, la internacionalització, la sostenibilitat i el seguiment de les relacions amb la Unió Europea dins del marc estratègic 2024-2030.