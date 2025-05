Empresaris i directius

La 36a Trobada Empresarial al Pirineu serà el 12 i 13 de juny i s’inaugurarà amb la presència d’Espot

L’esdeveniment, sota el lema 'L’empresa davant del nou ordre mundial', ocuparà fins a 17 hotels d'Andorra i l’Alt Urgell

La 36a Trobada Empresarial al Pirineu es durà a terme el 12 i 13 de juny al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell sota el lema ‘L’empresa davant del nou ordre mundial’. Segons han informat, ocuparà fins a 17 hotels d’Andorra i l’Alt Urgell i s’inaugurarà amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

Segons el president de la trobada, Josep Serveto, “les inscripcions a l’esdeveniment van a molt bon ritme […] Aquells que han vingut algun cop repeteixen i ho fan acompanyats generalment d’altres persones, fet que denota l’alt valor que té l’esdeveniment”. D’altra banda, ha destacat l’interès de nous públics com ara els joves, que “el primer any acostumen a inscriure’s per un dia, però quan coneixen l’experiència repeteixen els dos”. I és que cal recordar que els menors de 35 anys compten amb un preu especial.

La conferència motivacional que dona el tret de sortida a l’esdeveniment anirà a càrrec de la psiquiatra i conferenciant Marian Rojas, autora de llibres com ‘Com fer que et passin coses bones’, ‘Recupera la teva ment, reconquista la teva vida’ o ‘Troba la teva persona vitamina’. Seguidament, tindrà lloc la Taula d’experiències empresarials lleidatanes, en la qual compartiran escenari el CEO de l’empresa de Torrefarrera My Chef, Josep Ramon; la cofundadora d’Intersa Labs d’Alcarràs, Esther Saiz; la directora general de Cadí (la Seu d’Urgell), Anna Puigcercós, i el propietari de la Galeria Mayoral, Manel Mayoral.

L’endemà encetaran les ponències sobre economia i empresa dos economistes: l’exsecretari d’Afers Econòmics, exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i articulista en diferents mitjans de comunicació, Miquel Puig, i la doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i rectora de la UOC, Àngels Fitó.