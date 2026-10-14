Els socialdemòcrates esmenen a la totalitat el pressupost i acusen el Govern de manca de visió estratègica

El grup parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat una esmena a la totalitat del Projecte de llei del pressupost general per al 2027 en considerar que la proposta del Govern no respon adequadament als reptes socials i econòmics del país. La formació critica la manca de visió estratègica i de prudència en la gestió dels recursos públics, alhora que qüestiona que l’Executiu no aprofiti l’actual context econòmic favorable per impulsar polítiques que contribueixin a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Segons exposen, el pressupost presentat per Demòcrates per Andorra (DA) aposta pel continuisme i no estableix les prioritats necessàries per afrontar els desafiaments dels pròxims anys.
En aquest sentit, el GPS defensa que l’increment dels recursos públics hauria de traduir-se en una millora dels serveis essencials i en un model de país més equilibrat i cohesionat, en lloc de limitar-se a mantenir les polítiques actuals. Així, considera que cada euro destinat a despesa pública ha de respondre a necessitats reals i generar un retorn social efectiu, motiu pel qual reclama una planificació que permeti identificar els objectius de les inversions i avaluar-ne els resultats. A més, insisteix que el debat pressupostari ha d’anar més enllà de les xifres globals i abordar les prioritats que han d’orientar l’acció de Govern.
Reclama més control sobre els recursos de les parapúbliques i les societats públiques i exigeix que les inversions anunciades s’acabin executant
Pel que fa a les polítiques socials, els socialdemòcrates reclamen situar l’accés a l’habitatge, la qualitat dels serveis públics, la sanitat i la protecció social al centre de les decisions pressupostàries. Segons assenyala el grup parlamentari, disposar de més ingressos hauria de permetre reforçar aquests àmbits i garantir que l’increment de la despesa repercuteixi directament en el benestar de la població. Per aquest motiu, defensa que les actuacions previstes han d’anar acompanyades d’objectius clars i mecanismes d’avaluació que permetin comprovar-ne l’eficàcia.
D’altra banda, posa l’accent en la necessitat de gestionar els recursos públics amb responsabilitat, transparència i rigor, tenint en compte no només les necessitats immediates, sinó també les obligacions econòmiques que es generaran durant els pròxims exercicis. El PS considera que l’actual situació econòmica s’hauria d’aprofitar per consolidar unes finances públiques sòlides i preservar la capacitat d’actuació dels futurs governs. En relació, també reclama reforçar el control sobre els recursos gestionats per les entitats parapúbliques i les societats públiques, així com garantir que les inversions anunciades acabin materialitzant-se en actuacions efectivament executades.
Finalment, els socialdemòcrates defensen que el pressupost del 2027 hauria de servir per definir quin model de país es vol construir, amb una planificació que combini les necessitats socials actuals amb la sostenibilitat de les finances públiques a mitjà i llarg termini. Amb l’esmena a la totalitat, el GPS vol posar de manifest la necessitat de revisar les prioritats de l’Executiu i apostar per una gestió dels diners públics que no comprometi la capacitat d’Andorra per afrontar els reptes de les pròximes legislatures.