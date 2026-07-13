Els sectors de la producció elèctrica i activitats immobiliàries, els que més creixen enguany amb un 11,5 i un 6%

El nombre total de persones assalariades del mes d’abril del 2026 va ser de 47.901, la qual cosa representa una variació positiva del 2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 46.748 persones.
Aquest període presenta l’increment més destacat del nombre de persones assalariades, comparat amb el mateix mes de l’any 2025, en els sectors de producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 8,9% i de construcció i d’altres activitats socials i serveis personals, ambdós amb un 5,7%. D’altra banda, el sector que presenta un decrement més remarcable en el nombre de persones assalariades respecte al mes d’abril del 2025 és Llars que ocupen personal domèstic, amb una variació negativa del 3,1%.
Respecte a les ocupacions amb més representació al mercat laboral, aquest mes l’increment més significatiu de persones assalariades es produeix a secretaris administratius i similars, amb un 5,8% respecte a l’abril del 2025, mentre que Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants presenta una variació interanual negativa del 0,2% i, per tant, no gaire significativa.
D’altra banda, la mitjana de persones assalariades, d’acord amb les dades acumulades de gener a abril del 2026, és de 48.774, un 2% comparat amb el mateix període de l’any anterior. Els sectors que presenten un increment més destacat són Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 11,5%; Activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 6%. Mentrestant, el sector que presenta un decrement més notori és Hoteleria amb una variació negativa del 3,2%.
Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana de persones assalariades és de 46.371 persones, un 2,6% comparat amb el mateix període anterior. Els sectors que presenten un increment més destacat són Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua amb un 11%; i Activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 7,6%, novament. En canvi, el sector que presenta en aquest cas un decrement més destacat és Comerç al detall, llevat de vehicles de motor, amb una caiguda del 2,8%.
Pel que respecta a la massa salarial total d’aquest mes d’abril, és de prop de 135 milions d’euros. La variació resta positiva amb un 6,9%, respecte al mateix mes de l’any anterior. El sector que presenta així una variació positiva més destacable és el d‘activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials, amb un 25%, mentre que el sector del servei financer presenta l’únic decrement de la massa salarial amb una baixada del 4,6%.
Pel que fa a la massa salarial de les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l’abril del 2026 l’increment més significatiu es produeix a secretaris administratius i similars amb un 13,2% respecte a l’abril del 2025. Tanmateix, Esportistes i professionals similars presenta l’única variació interanual negativa de l’1,9%.
Altrament, les dades acumulades de gener a abril del 2026 desprenen que la mitjana mensual de la massa salarial és de 135,63 milions d’euros, equivalent a una variació del 7% respecte al mateix període de l’any anterior. En aquest cas, el sector que presenta la variació positiva més destacada torna a ser el de Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua amb un 12,3% respecte al mateix període del 2025. Val a dir que cap altre sector presenta un decrement en la massa salarial respecte al mateix període de l’any anterior.
D’acord amb les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 126,60 milions d’euros, equivalent a una variació del 7,1% respecte al mateix període anterior. Els sectors que presenten la variació positiva més destacada són el d’activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 14%; i Construcció, amb un +11,4%. D’igual forma, cap sector presenta un decrement en la massa salarial respecte al mateix període anterior.
– Pendent d’ampliació –