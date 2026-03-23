Els ocupats al país superen les 53.800 persones, amb un 82,5% d’assalariats i un atur encara contingut de l’1,8%

El mercat laboral andorrà tanca el quart trimestre del 2025 amb un total estimat de 53.891 persones ocupades, una xifra que consolida la bona dinàmica d’ocupació al país. D’aquest conjunt, 44.463 persones són assalariades, el que representa el 82,5% dels ocupats, mentre que la resta correspon a treballadors per compte propi o altres situacions.
En termes d’evolució, el volum d’ocupació continua a l’alça, amb una taxa d’ocupació del 82,4% entre la població de 15 a 64 anys, fet que suposa un increment de 0,7 punts respecte a l’any anterior i de 0,3 punts en comparació amb el trimestre anterior. Per sexes, l’ocupació masculina creix amb més força (+1,3 punts anuals), mentre que la femenina registra un augment més moderat (+0,2 punts anuals) i una lleugera caiguda trimestral.
Pel que fa a l’atur, la taxa se situa en el 1,8% de la població activa, amb un total de 1.054 persones en situació de desocupació. Tot i mantenir-se en nivells baixos, aquesta xifra representa un augment de 0,4 punts tant anual com trimestralment. L’evolució, però, no és homogènia: l’atur masculí baixa lleugerament en termes anuals (-0,2 punts), mentre que el femení augmenta de manera significativa (+1,2 punts).
En paral·lel, la taxa d’inactivitat es redueix fins al 15,9%, amb 10.419 persones fora del mercat laboral. Aquesta dada millora tant en comparació anual (-1,3 punts) com trimestral (-0,7 punts), amb descensos tant en homes com en dones.
En el context internacional, Andorra continua destacant per una taxa d’atur molt inferior a la dels països de l’entorn: Espanya (9,9%), França (8,1%) i la Unió Europea (5,9%). Tot i això, mentre que Espanya registra una millora anual, Andorra, França i el conjunt de la UE experimenten un lleuger repunt de l’atur en el mateix període.