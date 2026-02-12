Els demandants en recerca pugen un 13,6% al gener fins a 225 persones mentre baixen les ofertes de feina

El nombre global de demandants en recerca de feina a final de gener se situa en 225 persones, fet que rEl nombre de demandants en recerca de feina a final de gener se situa en 225 persones, un 13,6% més que al desembre, tot i que la xifra és un 8,5% inferior a la del mateix mes de l’any passat, segons dades del Departament d’Estadística.
Els demandants en millora laboral arriben a 221 persones, amb un increment mensual del 5,2% i un augment interanual del 12,2%. Paral·lelament, el total de llocs de treball oferts és de 1.512, fet que representa una caiguda del 12,4% respecte al mes anterior i del 0,9% en comparació amb l’any passat.
La majoria dels inscrits en recerca, el 82,7%, fa menys de sis mesos que estan desocupats, i el 90,1% són de curta durada. El tram d’edat de 40 a 59 anys concentra el 40,4% dels demandants en recerca i el 51,6% dels que busquen millorar la seva situació laboral.
Per perfils professionals, destaquen els empleats administratius, els treballadors de serveis i els no qualificats. Les dones representen el 54,2% dels demandants en recerca i el 60,6% dels que estan en millora.
Segons Afers Socials, a final de mes hi havia 10 persones beneficiàries d’ajuts per desocupació involuntària. Durant el gener, 15 persones han estat contractades pel sector públic i 25 més a través de programes de foment de la contractació.