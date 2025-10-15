Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'edifici administratiu del Govern. | Marvin Arquíñigo
Sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal

El Tribunal de Comptes fixa en un 30,5% del PIB l’objectiu d’endeutament de l’Executiu per al pròxim any 2026

La despesa corrent i el pes de la imposició directa no complirien els límits legals previstos per l'ens, tot i que la llei no preveu mecanismes correctius

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres l’edicte mitjançant el qual el Tribunal de Comptes fa públics els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal del Govern per a l’exercici del 2026, d’acord amb el que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal (LSEPF). Segons el document, l’objectiu de deute de l’Executiu se situa en el 30,5% del PIB, mentre que la despesa màxima permesa s’estableix en 750.226.803 euros. Pel que fa a la despesa corrent o de funcionament, l’objectiu fixat és un creixement del 12,2%, i el pes de la imposició directa sobre el total dels impostos es marca en un 53,7%.

L’edicte assenyala que aquests objectius han estat fixats “perquè l’Administració general els consideri en l’elaboració i el seguiment del seu marc pressupostari”. Tanmateix, adverteix que els objectius de despesa corrent i del pes de la imposició directa no compleixen els límits que estableixen els articles 16 i 20 de la LSEPF, respectivament. Tot i això, el text puntualitza que la llei no preveu cap mecanisme correctiu per a aquests incompliments, a diferència del que sí que s’estableix per als límits d’endeutament i de despesa màxima.

