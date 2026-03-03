El tancament de l’RN20 comporta que la Duana clogui el mes de febrer amb un descens d’ingressos superior al 4%

La Duana va tancar el febrer amb una reducció el nombre total d’ingressos provocat, principalment, pel tancament de la carretera RN20. Així, segons es desprèn del balanç mensual, el mes va cloure amb uns ingressos totals de prop de 17,8 milions d’euros, una xifra que se situa un 4,3% menys a la registrada durant el mes anterior i un 19,1% si es compara amb el mateix termini del 2024.
Els ingressos més perjudicats corresponen a les taxes d’importacions de begudes, que amb un total de 475.153,06 euros, es van situar un 36,4% per sota del registrat al gener. En comparació amb ara fa dos anys, la xifra també era negativa, del 31,7%. Pel que fa a les importacions d’altres mercaderies, es va ingressar poc més de cinc milions d’euros, un 3,7% menys que el mes anterior i un 0,7% menys en comparació amb el febrer del 2024.
El descens en la facturació també s’observava en les taxes per importacions de combustibles, que van baixar un 15% d’un mes a l’altre. En aquest cas, els ingressos van passar dels 4.665.415,57 euros recaptats al gener als 3.966.362,98 actuals. En aquest cas, i en comparació amb el 2024, la caiguda va ser del 14%.
Finalment, cal destacar que els ingressos per tabac van ser els únics que van presentar dades positives. Així, durant el febrer es va recaptar un total de 8.321.170,24 euros, un 4,5% més que al gener, però un accentuat 28,3% menys en comparació amb el febrer del 2024.