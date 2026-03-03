Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La frontera hispanoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

El tancament de l’RN20 comporta que la Duana clogui el mes de febrer amb un descens d’ingressos superior al 4%

Els abonaments per tabac són els únics que presenten dades positives, amb un 4,5% més, però un 28% menys en comparació amb el 2024

La Duana va tancar el febrer amb una reducció el nombre total d’ingressos provocat, principalment, pel tancament de la carretera RN20. Així, segons es desprèn del balanç mensual, el mes va cloure amb uns ingressos totals de prop de 17,8 milions d’euros, una xifra que se situa un 4,3% menys a la registrada durant el mes anterior i un 19,1% si es compara amb el mateix termini del 2024.

Els ingressos més perjudicats corresponen a les taxes d’importacions de begudes, que amb un total de 475.153,06 euros, es van situar un 36,4% per sota del registrat al gener. En comparació amb ara fa dos anys, la xifra també era negativa, del 31,7%. Pel que fa a les importacions d’altres mercaderies, es va ingressar poc més de cinc milions d’euros, un 3,7% menys que el mes anterior i un 0,7% menys en comparació amb el febrer del 2024.

El descens en la facturació també s’observava en les taxes per importacions de combustibles, que van baixar un 15% d’un mes a l’altre. En aquest cas, els ingressos van passar dels 4.665.415,57 euros recaptats al gener als 3.966.362,98 actuals. En aquest cas, i en comparació amb el 2024, la caiguda va ser del 14%.

Finalment, cal destacar que els ingressos per tabac van ser els únics que van presentar dades positives. Així, durant el febrer es va recaptar un total de 8.321.170,24 euros, un 4,5% més que al gener, però un accentuat 28,3% menys en comparació amb el febrer del 2024.

La data de reobertura dona aire al Pas, el qual espera una empenta d’Andorra Turisme per poder recuperar l’activitat

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La data de reobertura dona aire al Pas, el qual espera una empenta d’Andorra Turisme per poder recuperar l’activitat
L’IPC avançat del febrer puja fins al 3,1% i repunta cinc dècimes respecte al mes de gener per l’encariment dels aliments
Les pensions de fins a 1.525,33 euros s’incrementen un 5,4% des d’aquest dimecres amb efectes retroactius

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
La data de reobertura dona aire al Pas, el qual espera una empenta d’Andorra Turisme per poder recuperar l’activitat
  • Economia
L’IPC avançat del febrer puja fins al 3,1% i repunta cinc dècimes respecte al mes de gener per l’encariment dels aliments
  • Economia
Les pensions de fins a 1.525,33 euros s’incrementen un 5,4% des d’aquest dimecres amb efectes retroactius
Publicitat
Entrevistes destacades
Marc Rossell
Ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu