El salari medià creix un 5,4% al juliol i se situa en els 2.254 euros, mentre que la massa salarial augmenta un 8,5%

El salari medià puja un 5,4% respecte al mateix període de l’any passat, situant-se en els 2.254 euros durant el juliol, segons ha declarat la CASS, i mostra un augment sostingut de les remuneracions. L’anàlisi de les dades acumulades dels darrers dotze mesos mostra que la mitjana del salari medià se situa en 2.195,55 euros, un 4,6% més que durant el període anterior.
Les pujades més destacades s’han donat en els sectors de la producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, els quals han registrat un increment del 10,9%, i en l’Administració pública i la Seguretat Social, amb una pujada del 8,1%. En l’anàlisi dels últims dotze mesos s’ha detectat que el sector de les llars que ocupen personal domèstic és el que ha experimentat l’augment més gran, que ha estat del 6,9%.
Pel que fa als salaris, la remuneració declarada a la CASS durant el juliol ha estat de 2.787,51 euros, un 5,8% més que en el mateix mes del 2025, i, si es valoren els últims dotze mesos, l’import mitjà arriba als 2.768,23 euros, amb un increment interanual del 5%. Destaquen també els augments en les indústries manufactureres, amb un 10,5%, i en les llars que ocupen personal domèstic, amb un 7,8%. D’altra banda, les activitats sanitàries i veterinàries, juntament amb els serveis socials, ocupen el primer lloc pel que fa als increments en el còmput dels últims dotze mesos, amb una pujada del 6,5%.
La remuneració declarada a la CASS durant el juliol ha estat de 2.787,51 euros, un 5,8% més que en el mateix mes del 2025
La massa salarial també ha crescut un 8,5% en tan sols un any. Durant el juliol, el total de les remuneracions declarades ha arribat als 128,6 milions d’euros, fet que representa un increment del 8,5% respecte a l’any anterior. El sector de la construcció ha registrat un dels increments més destacats, concretament del 14,7%, seguit de la producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb un 12,7%. D’altra banda, entre gener i juliol, la mitjana mensual de la massa salarial ha estat de 131,65 milions d’euros, fet que implica un increment del 7,8% respecte al mateix període de l’any passat. En el còmput dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual s’ha situat en 129,21 milions, amb un augment del 7,7%.
Finalment, pel que fa al nombre de persones assalariades, se n’han registrat 46.135 durant el juliol, un 2,5% més que el juliol anterior, quan se’n van registrar 45.000. Els creixements més destacats s’han donat en els sectors de l’educació, amb un 7%, i de la construcció, amb un 6,6%, mentre que s’observa una caiguda del 6,4% en les llars que ocupen personal domèstic. Si es té en consideració el període de gener a juliol, la mitjana mensual de persones assalariades ha estat de 47.384, un 2,3% superior a la dels mateixos mesos del 2025, mentre que, en els darrers dotze mesos, la mitjana ha arribat a les 46.675 persones, un increment del 2,5%.