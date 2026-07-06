El mercat immobiliari continua sense equilibrar-se i el preu mitjà dels pisos de lloguer frega ja els 2.900 euros

El mercat del lloguer continua sense donar senyals d’equilibri. El preu mitjà dels pisos anunciats a Andorra s’ha situat en 2.832,74 euros mensuals durant el segon trimestre del 2026, mentre que l’oferta disponible es manté en mínims, amb només 117 habitatges anunciats en règim de lloguer. Així es desprèn de l’últim informe elaborat pel portal immobiliari Pisos.ad, el qual assenyala que, malgrat la moderació dels darrers trimestres, els preus continuen en nivells molt elevats.
De fet, mentre el portal disposa actualment de 117 pisos de lloguer, els habitatges en venda gairebé els multipliquen per set, amb un total de 796 anuncis. Per parròquies, Escaldes-Engordany manté el lideratge tant en el mercat del lloguer com en el de compra. Els pisos anunciats per arrendar-hi tenen un preu mitjà de 3.798,75 euros mensuals, mentre que els destinats a la venda s’eleven fins als 1,22 milions d’euros, amb un valor mitjà de 9.551,87 euros per metre quadrat.
En el cas de les cases, el valor mitjà s’enfila fins als 2,89 milions d’euros, mentre que les destinades al lloguer se situen en 6.605,26 euros mensuals
A l’altre extrem se situa Encamp, qui continua registrant els imports més baixos tant en lloguer com en compra. Els habitatges anunciats per arrendar-hi presenten un preu mitjà de 1.328,33 euros mensuals, mentre que els pisos en venda se situen en 512.949,59 euros. També Sant Julià de Lòria figura entre les parròquies amb els preus més moderats, amb una mitjana de 1.650 euros mensuals en el mercat del lloguer.
Pel que fa al mercat de compra, el preu mitjà dels pisos anunciats a la plataforma arriba als 965.976,56 euros, amb una superfície mitjana de 120,35 metres quadrats. En el cas de les cases, el valor mitjà s’enfila fins als 2,89 milions d’euros, mentre que les destinades al lloguer se situen en 6.605,26 euros mensuals, amb una superfície mitjana de 337,58 metres quadrats.
L’informe també analitza el valor per metre quadrat i situa el Vilar com la població més cara del país, amb 9.900,96 euros per metre quadrat, per davant d’Escaldes-Engordany, el Serrat, Escàs, el Tarter, Andorra la Vella, Ordino i el nucli de Canillo.