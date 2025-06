Sector hoteler i de la restauració

L’Executiu es reunirà amb el sector turístic per la manca de mà d’obra però descarta flexibilitzar les quotes

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, assegura que ja hi ha prevista una trobada amb el sector, tot i que encara no hi ha una data tancada

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) va reclamar divendres al Govern una revisió del marc regulador laboral i una flexibilització del sistema de quotes per tal de posar solució a la manca de mà d’obra que pateix actualment el sector hoteler i de la restauració i que li impedeix afrontar l’estiu amb garanties. Preguntat sobre aquestes manifestacions, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha declarat aquest dilluns que ja hi ha prevista una trobada amb el sector, tot i que encara no hi ha una data tancada, que ha de servir per posar solució a la falta de treballadors actual. A més, ha descartat que s’introdueixi una nova flexibilització per tal que els treballadors de la temporada d’hivern puguin allargar el permís de treball.

El ministre ha recordat que ara com ara “hi ha un reglament que és molt clar” i, malgrat que els últims anys s’havia flexibilitzat, “ara s’ha tornat a establir el reglament com s’utilitzava anteriorment”, la qual cosa obliga als treballadors que s’han beneficiat de la quota d’hivern a ser fora d’Andorra durant un mínim de cinc mesos per poder tornar a optar a una quota de treball. Així mateix, i tot i reconèixer que “és evident que la falta de mà d’obra és una problemàtica”, el Principat també viu “tensions socioeconòmiques” lligades principalment a l’habitatge “que fan que haguem de ser molt prudents a l’hora d’obrir les quotes de treballadors”. Per tant, Torres ha advocat per cercar un “equilibri”.

D’aquesta manera, ha aclarit que des del Govern “estem disposats a parlar amb el sector per ajustar el que es pugui ajustar per solucionar aquesta problemàtica”. De fet, ha posat en relleu que “des de les administracions públiques sempre hem estat a l’escolta, sempre ens hem reunit amb els sectors privats i sempre hem posat a sobre de la taula els diferents posicionaments”, per la qual cosa “sempre intentem buscar posicions que s’apropin per trobar una solució”, informa l’ANA.