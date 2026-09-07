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El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Dades preliminars

El Fons de Reserva de Jubilació supera els 2.000 milions d’euros i acumula una rendibilitat del 4,6% aquest any

Els actius sota gestió arriben als 2.072 milions, mentre que la rendibilitat acumulada se situa en el 56,4%, per sobre del 29,9% de la inflació

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha tancat el mes d’agost amb 2.072 milions d’euros en actius sota gestió i una rendibilitat acumulada del 4,6% des de principi d’any, segons les dades preliminars publicades per l’organisme. La xifra patrimonial manté així la trajectòria ascendent dels darrers anys i se situa per sobre dels 1.968,4 milions amb què va finalitzar el 2025.

Pel que fa als resultats de les inversions, la rendibilitat dels darrers 12 mesos se situa en el 8,2%, mentre que en els últims tres anys arriba al 24,5%. Si s’amplia el període analitzat, el rendiment acumulat és del 20,5% en cinc anys i del 42% en els darrers deu. A més, l’informe també constata que la rendibilitat acumulada continua per sobre de la inflació andorrana, sent la primera del 54,6% i la segona del 29,9%.

Per altra banda, i segons apunta el mateix FRJ, el comportament dels mercats ha estat diferent segons el tipus d’actiu, amb la renda variable mantenint la tendència a l’alça, impulsada per la tecnologia i per la resiliència dels beneficis empresarials en un context de creixement econòmic sòlid. En aquest sentit, el fons atribueix el descens de la renda fixa a la «la resistència i repunt de la inflació», així com a les emissions de deute públic i a la competència per obtenir finançament per part de les empreses vinculades a la intel·ligència artificial.

El conflicte entre els Estats Units i l’Iran impacta els mercats i frena el Fons de Reserva de Jubilació al juliol

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