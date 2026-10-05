Impuls d’un fòrum transfronterer per reforçar els vincles empresarials entre Andorra, Catalunya i Occitània

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha presentat el I Fòrum Empresarial Transfronterer amb l’objectiu de reforçar les relacions econòmiques entre Andorra, Catalunya i Occitània, afavorir projectes conjunts entre empreses dels tres territoris i generar noves oportunitats de col·laboració. El fòrum s’integrarà en les II Jornades de Cooperació Transfronterera, impulsades pel Ministeri d’Afers Exteriors, i compta amb el suport de Creand Crèdit Andorrà. Per altra banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha aprofitat la presentació per defensar que «Andorra té molt bones relacions amb el seu entorn, però n’ha de tenir més. Un bon exemple del que es fa a Europa és l’espai alpí, que es compon de cinc països de la Unió Europea i dos de l’Espai Econòmic Europeu, que col·laboren en un espai comú, que són els Alps».
En aquest sentit, Cadena ha explicat que la iniciativa neix arran de l’existència d’empreses amb activitat a França i Espanya, d’empreses d’origen veí establertes al Principat i de les relacions comercials que mantenen les empreses amb l’entorn. A més, també respon a les relacions que la CEA ha anat consolidant amb organitzacions empresarials de l’Alt Urgell, Occitània, Catalunya i l’Arieja, tot remarcant, per part del president de la Confederació Empresarial, que aquest fòrum, el qual va començar com una petita jornada, ha acabat convertint-se en una trobada de tres dies amb la participació de diferents àmbits econòmics.
«Andorra té molt bones relacions amb el seu entorn, però n’ha de tenir més. Un bon exemple del que es fa a Europa és l’espai alpí, que es compon de cinc països de la Unió Europea i dos de l’Espai Econòmic Europeu» – Gerard Cadena
Per la seva banda, el director de la CEA, Iago Andreu, ha assegurat que un altre dels objectius és donar visibilitat als casos d’èxit transfronterers que ja existeixen i utilitzar-los com a exemple per generar nous projectes entre empreses andorranes, catalanes i occitanes, assenyalant també que el programa s’ha ampliat gràcies a l’interès de les pròpies empreses. Així, el fòrum tindrà diverses activitats al llarg dels dies 21, 22 i 23 d’octubre que, segons ha anunciat Andreu, inclouran diferents ponències sobre energia, economia circular, innovació, ciberseguretat, intel·ligència artificial, mobilitat, transport i logística, agroalimentació, aeronàutica, indústria i resolució de conflictes transfronterers, entre altres qüestions, així com la captació i retenció de talent, les infraestructures, la connectivitat energètica i la creació de cadenes de valor compartides.
«Dijous a la tarda tenim tota una tarda i un vespre a UNNIC, que organitzem conjuntament amb el Trobada Business. Divendres, comencem al matí amb una intervenció del doctor José Sánchez Guano, que va ser director de l’oficina de Canàries a Brussel·les. Farem també una taula rodona de producció agroalimentària«, ha declarat el director de la CEA, qui ha afegit que «la idea és poder cloure aquest fòrum empresarial amb una proposta de declaració, amb una mena de recomanacions que els empresaris que estan aquí reunits, que les diferents organitzacions empresarials, cambres de comerç, etcètera, que hi participaran, puguem acordar una declaració d’allò que les empreses esperen dels seus responsables polítics en l’àmbit transfronterer».
Finalment, Cadena també ha aprofitat per fer menció de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el qual considera clau per impulsar i diversificar l’economia andorrana: «Penso que és una peça clau per impulsar i diversificar la nostra economia, perquè sigui més forta, més resilient i més diversificada, i hi hem de contribuir també amb els nostres veïns. Hauríem de posar la primera peça d’una futura agrupació europea de cooperació territorial».