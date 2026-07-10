El Fons de Jubilació assoleix els 2.086 milions d’euros i tanca el primer semestre amb una rendibilitat del 5,3%

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha tancat el primer semestre del 2026 amb uns actius sota gestió de 2.086,5 milions d’euros, la xifra més elevada des de la seva creació, i una rendibilitat acumulada del 5,3% en el que va d’any. Segons les dades preliminars corresponents al 30 de juny, fetes públiques aquest divendres, el patrimoni del fons supera així, per primera vegada, la barrera dels 2.000 milions d’euros.
L’informe també posa en relleu que, pel que fa al diferencial anualitzat respecte a l’IPC, aquest se situa actualment en l’1,5%, el més alt registrat des del 2012, després que la rendibilitat acumulada del FRJ arribi al 57,5%, davant del 29,8% de la inflació acumulada al mateix període. Pel que fa al comportament de les inversions, el Fons acumula una rendibilitat del 10,2% en els darrers dotze mesos, del 26,1% en els últims tres anys, del 23% en cinc anys i del 45,3% en una dècada. La volatilitat anualitzada dels darrers cinc anys es manté en el 5,6%.
L’entitat atribueix aquests resultats a un primer semestre marcat per un context geopolític complex, especialment pel conflicte a l’Orient Mitjà. Tot i aquest escenari, destaca que la majoria dels mercats de renda variable han registrat evolucions positives, mentre que la renda fixa ha ofert guanys més moderats a causa de les incerteses sobre l’elevat endeutament públic i les perspectives d’una inflació més persistent.