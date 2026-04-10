  • La façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. | Marvin Arquíñigo
Tancament del març

El conflicte a l’Orient Mitjà impacta els mercats i deixa el Fons de Reserva de Jubilació amb una rendibilitat del -1,1%

Es manté el rendiment a llarg termini per sobre de la inflació, amb 571 milions en aportacions acumulades de la CASS i 467,7 de rendiment

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha tancat el mes de març amb un volum d’actius de 1.951 milions d’euros i una rendibilitat acumulada del -1,1%, segons les dades preliminars del seu informe mensual. “El conflicte a l’Orient Mitjà ha generat un context d’incertesa global. Amb uns preus de l’energia elevats, degut a la menor oferta disponible, la inflació comença a repuntar provocant dubtes sobre la solidesa del cicle macroeconòmic actual”, han apuntat, tot destacant que “als mercats financers s’han produït caigudes moderades però generalitzades. En el passat, en conflictes similars, les borses han registrat guanys en els dotze mesos posteriors”.

Malgrat el retrocés a curt termini, el FRJ manté l’objectiu de rendibilitat fixat, el qual estableix assolir un retorn superior a la inflació andorrana a mig i llarg termini. En aquest sentit, es destaca que “la rendibilitat acumulada a llarg termini del FRJ supera la inflació andorrana, com estableix l’objectiu marcat per la llei”. Pel que fa als resultats acumulats, el fons registra una rendibilitat del 5,8% en els darrers dotze mesos, del 20,2% a tres anys, del 17,6% a cinc anys i del 36,5% a deu anys. A més, presenta una volatilitat anualitzada del 5,4% en els últims cinc anys.

D’altra banda, l’informe també recull l’evolució dels actius sota gestió des del 31 de desembre del 2012, amb 571,0 milions d’euros corresponents a aportacions acumulades dels excedents de la branca de jubilació de la CASS i 467,7 milions d’euros de rendiment acumulat. Finalment, també es posa en relleu que, des del 31 de desembre del 2012, la rendibilitat acumulada del fons se situa en el 47,8%, per sobre del 29,0% acumulat per l’IPC d’Andorra en el mateix període, fet que consolida l’estratègia del FRJ en el compliment dels seus objectius a llarg termini.

De la redacció al teu dispositiu