El desembre del 2025 tanca amb 362.854 vehicles entrants al Principat, un 6,1% menys que l’any anterior

Durant el mes de desembre del 2025 han entrat a Andorra un total de 362.854 vehicles, una xifra que ha representat una disminució del 6,1% respecte del mateix mes del 2024. Aquesta davallada s’ha produït principalment per la reducció del nombre de turismes, que han registrat un descens del 8%, mentre que els vehicles pesants han experimentat un increment destacat del 75,4%.
L’any 2025 s’ha tancat amb l’entrada estimada de 4.202.545 vehicles a Andorra, un 2,8% menys que el 2024
En el conjunt de l’any 2025, l’entrada de vehicles al país s’ha situat en una estimació de 4.202.545, fet que ha suposat una variació negativa del 2,8% en comparació amb l’any anterior, quan es van comptabilitzar aproximadament 4.321.664 vehicles. Aquest descens global ha confirmat una tendència a la baixa en el volum de trànsit rodat al llarg de l’any.
Pel que fa al comportament per fronteres, durant el mes de desembre s’ha registrat una reducció del 6,1% en l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana i del 6,2% per la frontera francoandorrana. En canvi, els vehicles pesants han mostrat una evolució contrària, amb un augment del 60,4% per la frontera amb Espanya i un increment molt significatiu del 367,5% per la frontera amb França, reflectint un fort creixement del trànsit pesant en aquest període.