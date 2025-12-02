Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un altre dels elements que contribueix a la bona situació són els ingressos per taxes d'importacions d'altres mercaderies. | Marvin Arquíñigo
Evolució a l'alça

La Duana tanca el mes de novembre amb ingressos de gairebé 20 milions d’euros, un 45% més que l’any passat

La tendència a l'alça es manté gràcies a les importacions de tabac, que s'enfilen fins prop dels 8,6 milions, un 193,7% més que ara fa un any

La Duana ha tancat el mes de novembre amb uns ingressos que superen els 19,8 milions d’euros, segons les dades del balanç mensual. Aquesta xifra suposa un increment del 45,6% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, quan els ingressos es van situar en 13,6 milions, i un augment de l’1,4% respecte del novembre del 2023. Amb aquest resultat, el volum total ingressat per la Duana fins al mes de novembre ascendeix a 203,5 milions d’euros, mantenint així una evolució a l’alça al llarg del 2025.

Segons es desprèn del balanç mensual, la tendència a l’alça pel que fa als ingressos de la Duana es manté gràcies a les importacions de tabac, que s’enfilen fins prop dels 8,6 milions, un 193,7% més que ara fa un any i un 6,0% més respecte de les dades del 2023.

Un altre dels elements que contribueix a la bona situació són els ingressos per taxes d’importacions d’altres mercaderies, que durant el mes passat han estat de 6,5 milions, un 10,5% més en comparació amb el mateix termini anterior, i un 5,5% més que ara fa dos anys.

En relació amb la importació de begudes, l’import s’enfila fins als 772.600 euros, un decreixement del 2,4%%, mentre que les taxes d’importacions de combustibles minerals han estat de 3,9 milions, un 1,3% menys en comparació amb l’octubre del 2024.

