El Col·legi de Metges treballa amb Govern per actualitzar els procediments diagnòstics i quirúrgics del decret

El Col·legi de Metges ha assegurat que la revisió de les tarifes dels procediments de diagnòstic i dels procediments quirúrgics està en marxa en el marc del decret aprovat aquest dimecres pel Consell de Ministres, pel qual s’han fixat les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a aquest 2026. Tot i això, ha precisat que aquest treball tècnic sobre les lletres K i Q s’està desenvolupant de manera paral·lela a l’actualització general vinculada a l’IPC.
Arran de l’anunci del Govern sobre la modificació de les tarifes de la CASS per a les consultes d’atenció primària i especialitzada, el Col·legi ha volgut diferenciar entre l’increment general aprovat i la revisió específica dels actes inclosos a les lletres K i Q del decret. Segons han explicat, la lletra K correspon als procediments diagnòstics i la lletra Q als procediments quirúrgics.
“Estem treballant amb el Ministeri per actualitzar les lletres K i Q del decret”, han indicat des de l’entitat. Aquest procés, han detallat, implica posar al dia el catàleg de prestacions, ja que hi ha actes que no estan actualitzats i d’altres de nous que encara no figuren en la nomenclatura vigent. “Hi ha actes que no estan actualitzats com tocaria i hi ha actes nous que no hi consten”, han remarcat. Aquesta revisió tècnica del contingut de les prestacions va acompanyada d’una revisió de les tarifes associades.
El Col·legi ha subratllat que aquesta feina és independent de la pujada general aplicada enguany a determinades tarifes. “El que s’ha fet ara és una pujada que ha decidit Govern i que aquest any s’ha situat en l’IPC”, han recordat, tot assenyalant que en exercicis anteriors no sempre s’havia aplicat aquest criteri.
En concret, l’actualització aprovada aquest any —vinculada a l’IPC— ha afectat diversos conceptes inclosos al decret, com la CS -les consultes del metge especialista- i la C -metge generalista-.
Paral·lelament, el Col·legi ha explicat que ha presentat propostes en el marc de l’actualització del tarifari que engloba totes les professions titulades de la salut. Aquesta revisió s’emmarca dins d’una estratègia de captació de talent davant la manca d’efectius mèdics. “Ens han demanat propostes”, han afirmat.
Amb tot, han volgut deixar clar que la revisió de les lletres K i Q —que inclouen molt més que les intervencions quirúrgiques estrictes— requereix també d’una actualització exhaustiva del catàleg de prestacions.
Les llistes d’espera es mantenen “practicament igual”
En relació amb les llistes d’espera, asseguren que la situació es manté estable. “Estem pràcticament igual que estàvem”. Ha matisat que no hi ha un any d’espera en totes les especialitats i que la situació varia segons el servei. Ha posat com a exemple esperes d’uns sis mesos en àrees com neurologia, reumatologia o alguns traumatòlegs en articulacions concretes.
Segons apunten des del Col·legi, de moment no s’ha detectat “un increment significatiu” respecte a la taxa d’incorporacions registrada fa sis mesos, i ha indicat que no hi ha hagut canvis rellevants en aquest àmbit.