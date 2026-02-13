El CES del Pas planteja que, si Govern dona llum verda als ERTO, siguin a empreses d’entre un i deu treballadors

El Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa ha plantejat que, en cas que es demanin ERTO, aquests es dirigeixin principalment a petites empreses d’entre cinc i deu treballadors, i fins i tot a negocis d’entre un i cinc empleats. La proposta ha sorgit arran de l’anunci que durant tres mesos no es podrà utilitzar amb normalitat la via habitual d’accés, una situació que ha generat inquietud entre el teixit comercial de la zona.
El president de la Cambra de Comerç i del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Josep Maria Mas, ha explicat que la demanda ha nascut de l’agrupació de comerciants i d’altres branques d’activitat. “Ho han demanat per poder tindre una mica de respir per a les empreses que no tenen massa pulmó”, ha afirmat. Tanmateix, Mas ha detallat que la majoria de negocis del Pas són petits establiments, molts d’ells amb plantilles reduïdes, que difícilment poden absorbir una davallada prolongada de clients.
“Ho han demanat per poder tindre una mica de respir per a les empreses que no tenen massa pulmó” – Josep Maria Mas
Segons ha indicat, encara no s’ha formalitzat cap petició concreta ni s’ha quantificat quants establiments s’hi podrien acollir. “No hem arribat a aquest detall”, ha reconegut. Tot dependrà, ha dit, de la proposta que acabi formulant el Govern i dels criteris que estableixi. “Hem d’esperar que el Govern ho parli internament i que el Consell de Ministres ens digui per on podem anar”, ha afegit, tot apuntant que les mesures actuals “estan bé però potser hem d’anar una mica més enllà”.
El president del Consell Econòmic i Social ha recordat que la situació actual no és equiparable a un tancament total com el de la pandèmia, però sí que complica notablement l’arribada de visitants. L’itinerari alternatiu pot suposar fins a dues hores i mitja de trajecte, o cinc hores en el cas de clients que fan l’anada i tornada el mateix dia. Aquest escenari coincideix, a més, amb l’inici de les vacances de carnaval a França, que tradicionalment marquen un dels punts forts per al comerç i la temporada d’hivern al Pas de la Casa.
“Estem parlant de dues hores i mitja per arribar aquí, i si venen i tornen el mateix dia, són cinc hores de camí” – Josep Maria Mas
En aquest context, Mas ha valorat positivament la bonificació de 30 euros setmanals en carburant anunciada pel Govern, així com altres descomptes, ja que poden ajudar a compensar el temps i el consum addicional dels visitants. “Pot incentivar una part del client habitual”, ha assenyalat. Tot i això, ha insistit que la preocupació principal se centra en el personal i en els costos fixos, com el consum energètic.
Des del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa han remarcat que la voluntat és trobar fórmules que permetin sostenir el petit comerç durant aquests mesos i evitar una caiguda acusada de les xifres. El Govern haurà de valorar ara si es compleixen els criteris per activar mecanismes similars als ERTO i en quines condicions es podrien aplicar.