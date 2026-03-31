Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les inversions permetran accelerar la transició energètica al Principat i representen un pas significatiu cap a l’autonomia energètica. | Govern d'Andorra
Elena Hernández Molina
Finançament europeu per a les renovables

El BEI prestarà 60 milions d’euros al Govern perquè desplegui la connexió elèctrica amb Espanya i el Parc del Maià

Lladós sosté que ja s'ha formalitzat cedir 30 milions d'euros que es destinaran al primer tram, admetent que és un préstec mirall amb FEDA

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) finançarà amb un préstec marc de 60 milions d’euros la transició energètica d’Andorra, dels quals ja s’ha activat un primer tram de 30 milions. Aquesta primera fase es destinarà principalment a reforçar la interconnexió elèctrica amb Espanya i a impulsar projectes vinculats a la transició energètica.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que “el primer tram serà per a la interconnexió amb Espanya des de la central”, amb l’objectiu “d’augmentar la capacitat i fer-la encara més robusta”. A més, Lladós ha apuntat que el Parc del Maià “està dins del perímetre finançat pel BEI”, tot i que no pot avançar si “forma part d’aquests primers 30 milions”.

Segons el ministre, l’acord “és un molt bon senyal per a Andorra” i respon a “les bones relacions que tenim amb la Unió Europea”, així com a la voluntat de fomentar la generació d’energia sostenible i millorar les connexions amb l’exterior. El programa preveu inversions en energies renovables, en xarxes de transmissió i distribució elèctrica i en sistemes urbans de calefacció i refrigeració.

Els projectes seran desenvolupats principalment per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). Pel que fa a l’estructura del finançament, el préstec es formalitza entre el BEI i el Govern, el qual posteriorment el traslladarà a FEDA mitjançant un “préstec mirall”. “El BEI només finança governs o entitats públiques”, ha indicat Lladós.

El ministre també ha destacat les condicions del crèdit, amb un període de retorn de 22 anys i tres anys de carència. “Això és el gran avantatge”, ha afirmat, perquè permet posar en marxa les infraestructures abans d’iniciar el retorn del deute. Cal apuntar que el segon tram del finançament es concretarà en funció dels projectes futurs vinculats a la generació i el transport d’energia.

El Grup BEI, braç financer de la Unió Europea integrat pels 27 estats membres, és un dels principals bancs multilaterals de desenvolupament i el 2025 va mobilitzar 100.000 milions d’euros per a més de 870 projectes vinculats a àmbits com el clima, la innovació o les infraestructures.

Canillo impulsa la construcció d’un nou berenador a Prats com a model de sostenibilitat i integració paisatgística

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Tributs estima 93 milions d’ingressos en una campanya d’IRPF marcada per les noves deduccions arran de l’Òmnibus
Andorra Telecom eleva el benefici fins a 29,2 milions d’euros i amplia la seva cobertura amb inversions en xarxa
Superàvit de 88 milions en un context de creixement econòmic que impulsa l’ampliació del parc públic d’habitatge

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
Tributs estima 93 milions d’ingressos en una campanya d’IRPF marcada per les noves deduccions arran de l’Òmnibus
  • Economia
Andorra Telecom eleva el benefici fins a 29,2 milions d’euros i amplia la seva cobertura amb inversions en xarxa
  • Economia
Superàvit de 88 milions en un context de creixement econòmic que impulsa l’ampliació del parc públic d’habitatge
Entrevistes destacades
Laia Moliné
Consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Mariona Cadena
Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana
Marc Rossell
Ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu