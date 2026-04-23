El primer trimestre del 2026 deixa 23 establiments menys amb una caiguda del ritme de creació empresarial

El primer trimestre del 2026 s’ha tancat amb un total de 14.028 establiments actius inscrits al Registre de Comerç i Indústria, una xifra que representa una lleugera disminució respecte als 14.051 negocis registrats a finals del 2025. La variació suposa un descens del 0,2%, una evolució que respon a un balanç negatiu entre les altes i les baixes d’establiments durant el període analitzat. En concret, es van registrar 238 noves inscripcions davant de 261 tancaments, fet que explica la reducció global.
El comportament contrasta amb el trimestre anterior, quan la creació d’establiments havia estat més dinàmica. Les noves altes han experimentat una caiguda notable, mentre que les baixes han augmentat de manera significativa en comparació amb els darrers mesos del 2025. Per sectors, les activitats professionals, científiques i tècniques continuen concentrant el major volum d’establiments, seguides pel comerç a l’engròs i al detall, així com per la reparació de vehicles. També destaca el pes del sector de la informació i les comunicacions.
El comerç i la informació lideren la davallada, mentre les activitats professionals compensen parcialment amb un augment d’establiments registrats
Malgrat aquest lideratge en volum, han estat precisament el comerç i l’àmbit de la informació i comunicacions els que han contribuït més al descens global, amb una pèrdua neta d’establiments. En canvi, les activitats professionals, científiques i tècniques han registrat un increment, el qual ha permès compensar parcialment la tendència negativa. Pel que fa a la distribució territorial, gairebé dos terços dels negocis es concentren a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. Canillo destaca com l’únic territori amb un creixement rellevant durant el trimestre, mentre que la resta de parròquies presenten, majoritàriament, variacions a la baixa.